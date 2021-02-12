В Бухаресті культурний захід присвятили 120-річчю українського письменника і педагога Дениса Онищука

Про життєвий і творчий шлях українського письменника, перекладача, фольклориста та педагога Румунії Дениса Онищука говорили на культурному заході в Бухаресті з нагоди 120-річчя від дня народження діяча.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Захід провела Комісія з питань культури Союзу українців Румунії 6-7 лютого.

У суботу, 6 лютого, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста та внук письменника Еміліян Онищук представили доповіді про життєвий і творчий шлях Дениса Онищука та прочитали його вірші у румунському перекладі видатного українського поета, прозаїка, публіциста, громадського діяча в Румунії Степана Ткачука.

З концертом народних пісень виступив Дан Васілеску. У рамках заходу відбулась також презентація роману «Конокрадська честь» Михайла Гафії Трайсти у перекладі на румунську мову Лариси Михаєли Іспас.

У неділю, 7 лютого, в Бухарестській українській церкві було відслужено поминальну панахиду за Онищуком, після чого відбулась друга частина культурного заходу, присвяченого українському письменнику.

Іван Робчук, Ярослава Колотило, Еміліян Онищук та Михайло Трайста розповіли про роль Дениса Онищука у розвитку української літератури в Румунії. З цієї нагоди було представлено два відеоролики про життя письменника.

У заході взяли участь члени Бухарестської філії СУР, друзі організації, журналісти, cтуденти, представники Спілки письменників Румунії.

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Як зазначається, Денис Онищук народився 20 січня 1901 року в селі Дорошівці Чернівецької області. Закінчив початкову школу в селі Кліводин, потім середню школу в Кіцмані. Випускник Бухарестського інституту фізичного виховання та спорту, по закінченні якого з 1927-го року вчителював у різних містах: Фелтічень, Бельць, Роман, Хотин, Cігету-Мармацієй. Після виходу на пенсію оселився в Гура-Гуморулуй Сучавського повіту.

Перші друковані сатирично-гумористичні твори Онищука з’явилися в гумористичній газеті «Щипавка», яка виходила в Чернівцях. У 1920-1930 роки письменник активно співробітничав з чернівецькими часописами «Рідний край», «Будяк», «Самостійна думка», «Час», «Рада», «Українська ластівка», а також з українським журналом «Гей руп», що виходив у Бухаресті.

Переклав на румунську мову вірші Тараса Шевченка та Івана Франка. Завдяки Онищуку український читач дістав змогу познайомитися з творами румунських класиків Джорджа Кошбука, Йона Луки Караджале, Джордже Топирчану, Тудора Аргезі та Міхая Емінеску.

Протягом тривалого часу Онищук присвятив себе збиранню українського фольклору Румунії. Частина зібраного ним на півночі Молдови матеріалу вийшла 1976 року окремою книжкою «Народ скаже – як зав’яже». У 1965 році в Бухаресті вийшла єдина прижиттєва книжка Онищука – збірка «Полин і мед». Посмертно у 2008 році в Чернівцях вийшла його автобіографічна повість «На шляху життя», а в 2013 році в Чернівцях вийшла в світ мемуарна проза «Спомини».

Помер письменник 9 травня 1975 року в м. Гура-Гуморулуй.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії