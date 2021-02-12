Український виконавець записав щемливе відео про українців, які живуть поза домом

Український виконавець записав щемливе відео про українців, які живуть поза домом

Відео
Укрінформ
Український музикант Юрій Йосифович записав пісню «Лети» та відео про співвітчизників, які вимушено чи за вибором живуть поза Україною.

У цьому проєкті взяли участь 26 українців з Канади, Італії, Іспанії, Німеччини, Китаю, США, Швеції, Туреччини, Ізраїлю, розповів Йосифович у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Історія була така: я заспівав пісню Богдана Весоловського (український пісняр, композитор, акордеоніст - ред.), бо вона мені сподобалась. Коли вислав запис рідному брату, який вже 7 років в Америці і досі не приїздив, його це «розбомбило», і він плакав на роботі. А я за ним. І я лише тоді зрозумів, що "Лети" — це про чужину і емігранта. Так з’явилась ідея попросити людей, хто на чужині або поза домом, щоб записали себе. Згодом сформували відео із записами 26 людей», - повідомив виконавець.

Він додав, що навмисне дав таке формулювання - «Поза домом», адже  воно, наприклад, підійшло б кримським татарам, «які, будучи на материковій Україні, ніби й не на чужині, але не зовсім вдома».

Музикант підкреслив, що щиро здивувався, коли багато друзів і незнайомців почали поширювати і позначати людей, які живуть за кордоном для того, аби вони взяли участь в цьому творчому експерименті.

«Коли почали приходити перші відео, під час перегляду їх з піснею стало зрозуміло, що разом це працює сильніше, ніж я думав. Цікаво, що деяких людей відлякало слово «чужина», а хтось казав, що їм комфортно всюди, їхній дім завжди з ними. Натомість, захотіли долучитись українці, які народились в Америці, їх більше відгукнулось», - розповів автор про процес роботи над проєктом.

За його словами, в якийсь момент відеороликів стало так багато, що довелося подякувати і сказати «стоп». «На той момент це було 26 людей, і цікаво, що нікого не відфільтровано, всі, хто подався до стоп-повідомлення, є у відео, і це круто працює», - пояснив співак.

За його словами, «ці люди красиві, глибокі, відкриті, сумні... Любиш цих людей. Вони такі різні, й іноді це дуже дивні комбінації, але як не на одному, то на іншому тебе "проб’є"».

Як зазначається, самі українці, котрі живуть поза домом і взяли участь у запису відео, кажуть, що це дуже їх зачепило та викликало щемливі емоції, «аж до оголення душі».

За даними українського МЗС, щороку близько 1 мільйона українців виїжджають за кордон у пошуках кращого життя та умов для роботи і розвитку. Також щороку близько 9 мільйонів українців щороку виїжджають за кордон на сезонні заробітки.

Відео: Юрій Йосифович

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