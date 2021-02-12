Український виконавець записав щемливе відео про українців, які живуть поза домом

Український музикант Юрій Йосифович записав пісню «Лети» та відео про співвітчизників, які вимушено чи за вибором живуть поза Україною.

У цьому проєкті взяли участь 26 українців з Канади, Італії, Іспанії, Німеччини, Китаю, США, Швеції, Туреччини, Ізраїлю, розповів Йосифович у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Історія була така: я заспівав пісню Богдана Весоловського (український пісняр, композитор, акордеоніст - ред.), бо вона мені сподобалась. Коли вислав запис рідному брату, який вже 7 років в Америці і досі не приїздив, його це «розбомбило», і він плакав на роботі. А я за ним. І я лише тоді зрозумів, що "Лети" — це про чужину і емігранта. Так з’явилась ідея попросити людей, хто на чужині або поза домом, щоб записали себе. Згодом сформували відео із записами 26 людей», - повідомив виконавець.

Він додав, що навмисне дав таке формулювання - «Поза домом», адже воно, наприклад, підійшло б кримським татарам, «які, будучи на материковій Україні, ніби й не на чужині, але не зовсім вдома».

Музикант підкреслив, що щиро здивувався, коли багато друзів і незнайомців почали поширювати і позначати людей, які живуть за кордоном для того, аби вони взяли участь в цьому творчому експерименті.

«Коли почали приходити перші відео, під час перегляду їх з піснею стало зрозуміло, що разом це працює сильніше, ніж я думав. Цікаво, що деяких людей відлякало слово «чужина», а хтось казав, що їм комфортно всюди, їхній дім завжди з ними. Натомість, захотіли долучитись українці, які народились в Америці, їх більше відгукнулось», - розповів автор про процес роботи над проєктом.

За його словами, в якийсь момент відеороликів стало так багато, що довелося подякувати і сказати «стоп». «На той момент це було 26 людей, і цікаво, що нікого не відфільтровано, всі, хто подався до стоп-повідомлення, є у відео, і це круто працює», - пояснив співак.

За його словами, «ці люди красиві, глибокі, відкриті, сумні... Любиш цих людей. Вони такі різні, й іноді це дуже дивні комбінації, але як не на одному, то на іншому тебе "проб’є"».

Як зазначається, самі українці, котрі живуть поза домом і взяли участь у запису відео, кажуть, що це дуже їх зачепило та викликало щемливі емоції, «аж до оголення душі».

За даними українського МЗС, щороку близько 1 мільйона українців виїжджають за кордон у пошуках кращого життя та умов для роботи і розвитку. Також щороку близько 9 мільйонів українців щороку виїжджають за кордон на сезонні заробітки.

Відео: Юрій Йосифович