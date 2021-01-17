У СФУЛО привітали з 85-річчям відомого зберігача лемківської культурної спадщини Степана Криницького
Про це написала голова СФУЛО Ярослава Галик в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Зичимо Вам, Степане Семеновичу, великого життєвого щастя, міцного здоров’я, незламного духу, сповнення найзаповітніших сподівань, плідних здобутків у громадській праці для прослави Лемківщини і України!», – побажали в СФУЛО.
Зауважується, що Криницький є невтомним подвижником «на ниві відродження і збереження лемківської культурної спадщини та захисту інтересів лемків, виселених з рідного краю в 1944-1947 роках».
Як зазначається, з нагоди ювілею Президія федерації нагородила Криницького ювілейним Почесним нагрудним знаком СФУЛО.
Світова федерація українських лемківських об'єднань — міжнародна неурядова організація, яка об'єднує українські лемківські організації України, США, Канади, Польщі, Словаччини, Сербії і Хорватії.
Фото: Halyna Dobosh/RadioSvoboda.Org(RFE/RL), Ярослава Галик