У Лівані відбудуться заходи до 150-річчя Агатангела Кримського

У Лівані, як і в Україні, в цьому році відзначають 150-у річницю від дня народження видатного українського сходознавця, історика, мовознавця, письменника, перекладача, академіка АН України Агатангела Кримського, у зв’язку з чим проведуть ряд заходів та проєктів.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Лівані в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, у 2021 р. за підтримки Американського університету Бейрута пройде міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження Кримського.

Крім того, муніципалітет Шуейра планує створити постійнодіючий музей А. Кримського та присвоїти його ім’я одній із вулиць міста.

А ще посольство України в Лівані та муніципалітет Шуейра готують проєкт з випуску ліванської поштової марки, присвяченої перебуванню відомого українця в Лівані.

«Гідне відзначення 150-ї річниці з дня народження А. Кримського сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між Україною та Ліваном, відкриттю для ліванців наукового та літературного здобутку Кримського, а також нових сторінок українсько-ліванських взаємин», - повідомили в дипустанові.

У посольстві розповіли, що у 1896-1898 рр. молодий сходознавець Кримський перебував у Лівані. Тут він поглиблював свої знання арабської мови, вивчав літературу, фольклор та історію Близького Сходу, активно спілкувався з місцевим населенням.

Щоденні спостереження письменника за життям у Лівані, викладені у листах до вчителів і рідних історика, що проживали в Україні, лягли в основу його «Бейрутських оповідань», які чи не вперше відкрили українському читачеві життя цього близькосхідного регіону.

Перебування у Лівані надихнуло Кримського на написання поетичної збірки «Пальмове гілля». У ній - не лише оригінальні поезії автора, а й численні спеціально підібрані переклади та переспіви видатних східних поетів.

Понад століття ці твори чекали на свій переклад арабською. І ось нарешті ліванці отримали змогу прочитати цікаву розповідь про бейрутське життя кінця ХІХ ст. та познайомитися з поезією Кримського. Це сталося завдяки перекладам Імадеддіна Раєфа, які побачили світ у видавництві «Riyad El-Rayyes Books» у 2017 та 2019 рр.

22 червня 2019 р. у муніципалітеті ліванського міста Шуейр, де тривалий час проживав видатний українець, відбулося відкриття музейної експозиції Кримського. На виставці було представлено частину його листів з Лівану до рідних в Україні та фотоматеріали про перебування науковця у Шуейрі. Під час цієї події муніципалітету Шуейра було урочисто передано скульптурну композицію А. Кримського, виконану відомим ліванським майстром П’єром Карамом.

Як зазначається, Кримський - великий ерудит і поліглот, який був ученим істориком і літературознавцем, релігієзнавцем і фольклористом, арабістом, іраністом і тюркологом, а крім того, писав поезії і прозові твори українською мовою. Він народився 15 січня 1871 року в Володимир-Волинському на Волині.

«Ім'я Кримського міститься в затвердженому XVI сесією Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО переліку видатних діячів світу», - зауважується в дописі.

Як повідомлялося, Кримський є одним з організаторів академії наук України, директор Інституту української наукової мови (1921–1929). Його рід походив із тюрксько-татарського племені, один із предків був муллою, але після якогось гострого конфлікту 1696 року він змушений був тікати з Бахчисараю від помсти хана, перебратися в Литву й охреститися. А через те, що він був вихідцем із Криму, його стали називати Кримським.

Вчений вільно володів понад 60 мовами Сходу, Середньої Азії, Кавказу, Західної Європи. Зробив великий внесок у вітчизняне сходознавство. Завдяки Кримському український читач уперше познайомився з поезіями Гафіза, Омара Хайяма, Рудакі, Сааді, текстами Корану, «Тисячі й однієї ночі».

У 1941 році його арештували. Кримського разом з багатьма іншими представниками інтелігенції у холодних вагонах, відправили до Казахстану. Є кілька версій його смерті. За однією з них, Агатангел Юхимович помер у кустанайській лікарні, що «славилася» своїм суворим режимом.

Проте є сумніви стосовно його факту, адже досі невідоме місце його поховання. Можливо, професор так і не доїхав до Кустанаю й загинув у дорозі. Офіційною датою смерті Кримського вважається 25 січня 1942 року.

У 1957 році його було реабілітовано. У 1991 році Академією Наук України встановлено премію імені Агатангела Кримського за визначні успіхи в галузі сходознавства; Інститут сходознавства НАН України також носить ім’я видатного вченого.