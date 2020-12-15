Асоціації українських громад в Італії можуть стати важливими центрами поширення нашої культури – посол

В Італії зареєстровано більше 120 українських громадських об’єднань, які можуть стати впливовими центрами популяризації української культури.

Про це сказав посол України в Італії Ярослав Мельник під час виступу на першому Екзархальному соборі Апостольського екзархату для українців католиків візантійського обряду в Італії 11 грудня, передає Укрінформ з посиланням на сторінку посольства в Фейсбуці.

«За наявними в посольстві даними, на сьогодні, в Італійській Республіці зареєстровано понад 120 асоціацій українських громад. Переконаний, що вони можуть стати реальними впливовими центрами для популяризації української культури. Варто було би об’єднати в цьому напрямку зусилля держави та церкви», - відзначив посол.

Дипломат у своєму вітальному слові до учасників заходу «відзначив особливу роль церкви в житті емігрантів, яка, зберігаючи культурні традиції, формуючи духовно-моральний і духовно-релігійний потенціали парафіян, виступає унікальним елементом національної єдності та соборності».

Мельник наголосив, що співпраця із українською громадою є для нього одним із головних пріоритетів у його роботі на посаді посла України в Італії.

Зазначається, що перший Екзархальний собор Апостольського екзархату для українців католиків візантійського обряду в Італії розпочався 11 грудня у форматі онлайн. Його тематикою було обрано питання еміграції, поселення і глобальної єдності УГКЦ у посткоронавірусному світі. Робота Собору триватиме до 15 грудня.

Як повідомлялося, 10 грудня Надзвичайний та Повноважний Посол України в Італії Ярослав Мельник вручив Вірчі Грамоти Президенту Італії Серджо Маттарелла в рамках урочистої церемонії у Квірінальському палаці.

21 вересня 2020 року призначений послом України в Італії, замінивши на цій посаді звільненого в липні Євгена Перелигіна.

Фото: Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia