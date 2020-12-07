В СКУ привітали Збройні Сили України зі святом і запевнили у підтримці

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав захисників України із Днем Збройних сил.

Про це повдіомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«Дорогі воїни, захисники Української держави, дякуємо за те, що бороните український народ, землю наших предків та їхні могили в рідному краї. На ваших плечах відповідальність за майбутнє української держави та захист її територіальної цілісності, і завдяки вам Україна має можливість змінюватися, впроваджувати в життя важливі реформи, втілювати європейські та євроатлантичні прагнення», – наголосив президент СКУ Павло Ґрод.

Сьогодні, коли народ України вже шостий рік продовжує протистояти російській агресії на Сході України, ми чітко усвідомлюємо – свобода не може бути беззахисною, зауважили в СКУ. «В День Збройних сил України схиляємо голови перед безстрашними захисниками і захисницями України, які борються з ворогом та проливають кров, захищаючи незалежність і суверенітет України», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Зауважується, що світове українство під проводом СКУ не раз підтримувало українських військовослужбовців – від допомоги у лікуванні та реабілітації поранених, збору коштів вдовам та дітям загиблих, до системної роботи з урядами провідних держав світу для розвитку військового лідерства, стратегічного мислення та інформаційного захисту, і буде продовжувати цю підтримку.

Як повідомлялося, 6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил України. Саме в цей день 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».

За роки незалежності країни, особливо після окупації Криму та початку збройної агресії Росії на сході країни в 2014 році, наша армія зазнала величезних змін. ЗСУ було радикально реформовано, їхня чисельність та боєздатність зросла, а структура і стандарти наблизилися до стандартів НАТО.