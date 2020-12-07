В Мехікалі поліція патрулюватиме вулиці на українських електробайках-рекордсменах

В історичному центрі мексиканського міста Мексікалі поліцейські патрулі пересіли на електробайки TopCop українського виробництва.

Про це повідомив 3 грудня засновник компані Delfast Данило Тонкопій у Фейсбуці.

«Електробайки Delfast Bikes ТopCop встали на бойове чергування в поліцію Мексики!», - зазначив Тонкопій.

Він розмістив фотографію, на якій мер міста Мехікали (штат Баха-Каліфорнія, Мексика) Марина дель Пілар Авіла Олмеда (Marina del Pilar Ávila Olmeda) приймає байки.

«Вона (мер Мехікалі – ред.) сказала, що віднині в історичній частині міста патрули їздитимуть на екологічно чистому транспорті. Пишаюсь надзвичайно!», - додав Тонкопій.

Засновник компані Delfast зауважив, що таке досягнення – «результат роботи цілої команди, всіх, хто брав участь у підготовці та органцзації контракту, розробці, доставці байків». Особлива заслуга – Максима Астапова, зазначивТонкопій.

Як повідомлялося, стартап Delfast запустили в 2014 році Данило Тонкопій і Сергій Денисенко як сервіс екологічної доставки. Старт бізнесу ознаменувався розробкою в 2017 році електробайка з найбільшим запасом ходу в світі. Це досягнення було зафіксоване в Книзі рекордів Гіннеса як найбільша відстань, пройдена на електричному велосипеді – 367 кілометрів на одному заряді батареї. Рекорд поставили на Київському велотреку.

Вітчизняна компанія Delfast у 2019 році підписала з мексиканською поліцією контракт на поставку цих електробайків.

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Крім того, декілька тижнів тому компанія Delfast запустила краудфандінгову кампанію для залучення 3 млн доларів інвестицій за допомогою Fundable – найбільшої краудфандінгової платформи, що допомагає малому бізнесу залучати капітал. Мета кампанії – побудувати свій центр розробки в Україні.

Фото: Daniel Tonkopiy, Policía Municipal de Mexicali в Фейсбуці