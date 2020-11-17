«Найкращий українець»: громада в Лос-Анджелесі вшановує пам’ять легендарного ведучого Алекса Требека

Українська громада Лос-Анджелеса згадує легендарного американського ведучого з українським корінням Алекса Требека, який помер 8 листопада від раку підшлункової залози.

Про це розповідає Голос Америки, передає Укрінформ.

«У серці Голлівуду, на Алеї зірок, вшановують пам'ять легендарного американського ведучого Алекса Требека. Однак мало американців знають, що Алекс мав українське походження. Українці Лос-Анджелеса несуть квіти і український стяг до Алеї Слави у Голлівуді. Тут, серед видатних людей, є зірка Алекса Требека», - йдеться у публікації.

Требек був ведучим популярної у США телегри-вікторини «Джепарді! – Ризикуй!».

Майбутня зірка народився у Канаді, провінції Онтаріо, у 1942 році у родині французької канадійки Люсіль Легас і українця Джорджа Требека.

«Його прізвище було “Теребейчук”, але скоротили до Требека, тому що американці не могли вимовити. Його батько народився в Україні, він був шеф-кухарем і не розмовляв англійською. Тож Требек мусив знати трохи української аби з ним спілкуватися», - розповів українець американського походження Юрій Вигінний.

Требек працював у Канаді ведучим на державному радіо і телебаченні, у 1973 переїхав до США і став ведучим ігрового телешоу на каналі NBC. У 84-му знявся у пілотному проекті «Джепарді» - телевікторині, що вимагає від учасників глибоких знань у різних сферах.

Минуло небагато часу і «Джепарді» стали називати американською іконою. Телепрограма отримала рекордну кількість - 17 нагород «Еммі», а сам Требек здобув 7 статуеток у категорії найкращого ведучого.

За 36 років ведення «Джепарді» Требек став немов рідним для багатьох поколінь американців.

В одному із останніх інтерв'ю каналу ABC ведучій стверджував: «Я навіть не можу перелічити, скільки листів я отримую від молодих людей, які кажуть, що почали дивитись «Джепарді» разом з батьками і що будуть показувати це шоу свом дітям. Це торкає мене до глибини душі».

У 2011 році Требек завітав до Українського культурного центру в Лос-Анджелесі на святкування 20-ї річниці Незалежності України.

«Він говорив про Україну, він пам'ятав, що він був українцем», - розповів американець українського походження Любомир Солук.

«Він прийшов у гіпсі, адже перед тим був у Сан-Франциско, в його номер у готелі вдерся злодій. Алекс тоді порвав зв'язку, та навіть це не завадило йому прийти до нас», – розповів американець українського походження Юрій Вигінний.

Попри боротьбу із раком, Требек продовжував вести ефіри, і лише за 10 днів до смерті не повернувся в студію.

Зазначається, що, незважаючи на COVID-19, до зірки ведучого щодня приходять сотні людей. Українці Лос-Анджелеса кажуть, що будуть пам'ятати Алекса Требека не лише як ведучого, який знав усі правильні відповіді.

«Він ніколи не забував українську громаду і, найголовніше, він був таким самим в особистій розмові, як і на екрані - дуже добрим, випромінював позитив. Для нас - найкращим українцем» - каже американка українського походження Ольга Старух.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки 8 листопада на 81-му році життя помер популярний американський тележурналіст українського походження, ведучий ігрового шоу Jeopardy! Алекс Требек.

Фото: Jeopardy! @Jeopardy в Твіттері

Відео: Голос Америки