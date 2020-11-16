Український художник прикрасив вулицю Стамбула 3D-зображеннями
Фото, відео
Укрінформ
Українець Алекс Максьов прикрасив сходи біля Університету Галата, що в стамбульського районі Бейоглу, графіті з тривімірними зображеннями пам’яток міста.
Про це повідомляє Ukr-Ayna - Український портал Туреччини в Фейсбуці.
Зокрема, на сходах вулиці Шімаль (Şimal sok. Beyoğlu) Максьов створив дві оптичні ілюзії, на яких зображено символ Бейоглу – вежу Галата, османського авіатора Хазерхена Ахмеда Челебі та місцевих мартинів.
Попередні роботи художника можна побачити тут.
Як зазначається на сайті Максьова, він є художником стріт-арта. 3D-зображення створює з 2020 року. Також спеціалізується на малюванні муралів та 3D-муралів. Максьов є учасником відомих міжнародних проєктів та прикрашає своїм мистецтвом вулиці по всьому світу.
Фото: Ukr-Ayna - Український портал Туреччини
Відео: Alex Maksiov