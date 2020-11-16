Український художник прикрасив вулицю Стамбула 3D-зображеннями

Українець Алекс Максьов прикрасив сходи біля Університету Галата, що в стамбульського районі Бейоглу, графіті з тривімірними зображеннями пам’яток міста.

Про це повідомляє Ukr-Ayna - Український портал Туреччини в Фейсбуці.

Зокрема, на сходах вулиці Шімаль (Şimal sok. Beyoğlu) Максьов створив дві оптичні ілюзії, на яких зображено символ Бейоглу – вежу Галата, османського авіатора Хазерхена Ахмеда Челебі та місцевих мартинів.

Зазначається, що голова району Бейоглу Хайдар Алі Їлдиз у своєму Твіттері подякував українському художнику та усім, хто взяв участь у проєкті.

Попередні роботи художника можна побачити тут.

Як зазначається на сайті Максьова, він є художником стріт-арта. 3D-зображення створює з 2020 року. Також спеціалізується на малюванні муралів та 3D-муралів. Максьов є учасником відомих міжнародних проєктів та прикрашає своїм мистецтвом вулиці по всьому світу.

Фото: Ukr-Ayna - Український портал Туреччини

Відео: Alex Maksiov