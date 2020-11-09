В США помер американський телеведучий українського походження Алекс Требек

У Сполучених Штатах Америки на 81-му році життя не стало популярного американського тележурналіста українського погодження, ведучого ігрового шоу Jeopardy! Алекса Требека.

Про це повідомляє uapost.us.

Зазначається, що смерть настала внаслідок раку печінки. Про четверту стадію захворювання телеведучий публічно повідомив ще в березні.

Звісткою про смерть свого ведучого поділився офіційний канал вікторини Jeopardy! (Ризикуй!) у Twitter, повідомивши, що він «мирно помер вдома» в оточенні родини і друзів у Лос-Анджелесі.

Як розповідається, Алекс Требек був беззмінним ведучим цього популяного шоу з 1984 року і за довгі роки отримав за нього безліч нагород і премій, зокрема п’ять нагород Еммі.

Примітно, що у Алекса Требека був підписаний контракт на роль ведучого вікторини до 2022 року.

Алекс Требек (George Alexander «Alex» Trebek) народився в Канаді 22 липня 1940 року. Його батько Джордж Едвард Требек (справжнє прізвище Теребейчук) був українським іммігрантом і уродженцем села Нуйно. Матір'ю була канадка з французькими коренями, яка народилася в Онтаріо. 1998 року прийняв громадянство США.

Українці Канади сумують з приводу смерті Требека. «Дуже сумно чути про смерть Алекса Требека, українського канадця з коріннням в Садбері та Оттаві, який зробив вплив на весь світ. Вічная пам’ять!», - йдеться на сторінці Конгресу українців Канади в Фейсбуці.

Як зазначається, Требек також був відомим філантропом,

Фото: Jeopardy! @Jeopardy в Твіттері