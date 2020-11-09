В США помер американський телеведучий українського походження Алекс Требек
Про це повідомляє uapost.us.
Зазначається, що смерть настала внаслідок раку печінки. Про четверту стадію захворювання телеведучий публічно повідомив ще в березні.
Звісткою про смерть свого ведучого поділився офіційний канал вікторини Jeopardy! (Ризикуй!) у Twitter, повідомивши, що він «мирно помер вдома» в оточенні родини і друзів у Лос-Анджелесі.
Як розповідається, Алекс Требек був беззмінним ведучим цього популяного шоу з 1984 року і за довгі роки отримав за нього безліч нагород і премій, зокрема п’ять нагород Еммі.
Примітно, що у Алекса Требека був підписаний контракт на роль ведучого вікторини до 2022 року.
Алекс Требек (George Alexander «Alex» Trebek) народився в Канаді 22 липня 1940 року. Його батько Джордж Едвард Требек (справжнє прізвище Теребейчук) був українським іммігрантом і уродженцем села Нуйно. Матір'ю була канадка з французькими коренями, яка народилася в Онтаріо. 1998 року прийняв громадянство США.
Українці Канади сумують з приводу смерті Требека. «Дуже сумно чути про смерть Алекса Требека, українського канадця з коріннням в Садбері та Оттаві, який зробив вплив на весь світ. Вічная пам’ять!», - йдеться на сторінці Конгресу українців Канади в Фейсбуці.
Як зазначається, Требек також був відомим філантропом,
Фото: Jeopardy! @Jeopardy в Твіттері