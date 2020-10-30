Сьогодні - День народження українського скульптора-емігранта Григорія Крука

30 жовтня 1911 року народився український скульптор-емігрант Григорій Крук.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Музею української діаспори у Фейсбуці.

Народився мистець на Івано-Франківщині в родині гончара, навчався в місцевій промисловій школі, Львівській школі декоративно-прикладного мистецтва, а згодом, завдяки підтримці митрополита Андрея Шептицького, вступив до Краківської академії мистецтв. У Польщі він став учасником українського об'єднання митців "Зарево", брав участь у численних художніх виставках.

У 1938 році за сприяння письменника Богдана Лепкого Григорій Крук вступив до Берлінської академії мистецтв. Відтоді він оселився в Німеччині, де провів більшу частину свого життя.

Деякий час скульптор жив у Франції. У 1954 році він організував персональну виставку в галереї «Simone Badinier», яка мала великий успіх: директор Національного музею модерного мистецтва у Парижі Жан Кассу написав передмову до її каталогу, а посол Німеччини у Франції навіть купив одну з виставлених скульптур майстра.

Основною темою творчості Крука була історична доля України. Серед найвідоміших його робіт – скульптурний портрет патріарха Йосипа Сліпого (Рим, 1963 рік). За цю роботу Крук отримав у 1964 році диплом та медаль Ватикану.

Живучи за межами Батьківщини скульптор ніколи не приймав жодного громадянства, хоча підданство йому пропонували Німеччина, Франція та Канада.

Сьогодні творча спадщина Григорія Крука налічує понад триста скульптур, які зберігаються в приватних та музейних збірках різних країн світу. А в рідному селі майстра діє музей, присвячений його творчості.

Фото: Музей української діаспори/Facebook