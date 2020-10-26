У Загребі представили дослідження про українців у Хорватії

У Загребі презентували дослідження про українців у Хорватії - «Українці Хорватії. Матеріали і документи. Книга друга».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Посольства України в Республіці Хорватія.

Представлення цієї книги відбулося у форматі онлайн із залученням вчених з України – Галини Саган, Валерія Власенка, Оксани Гули, Миколи Нагірного.

Як зазначається, дослідження є результатом праці голови Українського культурно-просвітнього товариства «Кобзар» Славка Бурди. Ця книга - мала енциклопедія про українців у Хорватії.

«Багатопланова тематичність матеріалів книги, оригінальний підхід до розкриття окремих тем, наукові узагальнення про витоки українства в Хорватії і теперішнє його становище складають сильну сторону цього видання. Повторюючи думку про те, що українці в Хорватії – амбасадори країни свого походження та опора для країни проживання, думаємо про важливість видання подібної книги хорватською мовою», - зауважили в українському диппредставництві.

Фото: Посольство України у Хорватії