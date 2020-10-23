У мережі в пам'ять про Василя Стуса за кордоном запустили флешмоб

В пам'ять про українського поета, прозаїка, правозахисника та борця за незалежність України у XX столітті Василя Стуса у соцмережі Фейсбук запущено флешмоб у країнах, в яких його вірші були перекладені іноземними мовами.

Його підтрПро це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Посольства України в Азербайджанській Республіці у Фейсбуці.

«Серед відомих імен українських поетів, чиї вірші були перекладені азербайджанською мовою, особливе місце займає Василь Стус, творчість якого невід’ємно пов’язана з прокладенням шляху до національного відродження України... В пам'ять про Василя Стуса запускаємо флешмоб країнами, в яких вірші українського поета перекладені іноземними мовами», - йдеться у повідомленні.

Українське диппредставництво опублікувало вірш Стуса «Сидимо біля погаслого вогнища» азербайджанською мовою:

Sönmüş ocaq başında oturub

ovcumuzdakı külüylə oynayırıq,

ovxalayırıq sönmüş kömürü:

birdən alışsa?..

Burda qaranlıqdı, dəhşətdi,

orda da, ordan o yanda da zülmətdi,

havasa sanki yanır.

– Buna bax! – ﬁkirli-ﬁkirli deyir dostum

və qorxu bürüyür gözlərini.

– Görürəm, – işıldaquşa baxaraq

kədərli-kədərli cavab verirəm.

Sönmüş ocaq başında oturmuşuq –

bir əsr,

iki əsr,

üç əsr

hava sönmür, sönmür...

dostumun inamı sarsılanda

əbədi od adlandırır kül topasını

və kibrit istəyir

siqaretini yandırmağa.

У рамках флешмобу потрібно опублікувати перекладений іноземною мовою вірш Василя Стуса з хештегом #ВасильСтусПамятаємо. Посольство в Азербайджані передало естафету Посольству Україні у Польщі. Адже там у 2017 році один із мальовничих скверів Варшави було названо на честь Василя Стуса: «українського поета та великого друга Польщі».

Як відомо, Василь Стус (1938-1985) — український поет XX століття, перекладач, прозаїк, мислитель, літературознавець, правозахисник, борець за незалежність України у XX столітті. Один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1991), Герой України (2005, посмертно).

За власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена та частково знищена, а він сам був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня 2019 року голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані, який є автором-упорядником книги "Справа Василя Стуса", що розкриває правду про кримінальну справу, життя і смерть видатного письменника та діяча.

Згодом Медведчук у суді добився заборони розповсюдження книги про Стуса, а у видавництві вирішили подати апеляцію на рішення суду. Виходячи з того, що вже було розповсюджено майже 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.

Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса на судовому процесі в 1980 році. Сам Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися заміни захисника. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини підсудного заслуговують покарання.

Суть позову Медведчука зводиться до того, щоб вилучити з продажу, по суті, заборонити поширення книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані в будь-якій формі й на будь-якій території. Водночас за словами Кіпіані, вже продано близько 10 тис. екземплярів книги.

Сам Медведчук, коментуючи позов, заявив, що "якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду".