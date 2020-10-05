Виставу про війну на Донбасі покажуть за кордоном в режимі онлайн

Прем’єра вистави «H-Effect» про історії п’ятьох людей, які на власному досвіді відчули, що таке війна на Донбасі, відбудеться 9 жовтня в режимі онлайн.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України в Нідерландах, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

«В умовах карантинних обмежень театральні режисери та актори продовжують опановувати нові формати взаємодії з глядачами, створюючи цікаві міжнародні проєкти. 9 жовтня за підтримки Українського культурного фонду відбудеться онлайн-прем’єра вистави «H-Effect», створеної митцями з України, Польщі та Німеччини», - йдеться в соцмережі.

Зазначається, що вистава «H-Effect» - міжнародний театральний проєкт, створений митцями з України, Польщі та Німеччини. Вона стане основою фільму «Синдром Гамлета», над яким працюють відомі польські режисери-документалісти Пьотр Росоловський та Ельвіра Нєвєра.

Як зауважується, професійними акторами є лише двоє з п’яти героїв вистави - Роман Кривдик і Оксана Черкашина. Кожен з героїв зіткнувся з гамлетівською проблемою морального вибору, результат якого змінив їх, їхні родини та життєвий шлях.

«H-Effect» – постдокументальна вистава про війну в Україні та її вплив на людей з різними життевими поглядами, досвідом, професією та сексуальною орієнтацією.

Це також постановка про пошук сучасного Гамлета в Україні, яка базується на «Гамлеті» англійського драматурга ХVI століття Уільяма Шекспіра та інспірована текстом п’єси «Гамлет-машина» німецького драматурга ХХ століття Гайнера Мюллера.

Долучитися до онлайн трасляції можна за посиланням: https://www.facebook.com/events/2678536395727592/.

Проєкт реалізований за підтримки програми House of Europe, Українського культурного фонду та Goethe Institute.

Фото: H-Effect