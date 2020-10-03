Українка з Донецька відкрила в Техасі крамницю української вишиванки

Донеччанка Олена Джейкобз перетворила власне захоплення вишивкою в прибутковий бізнес і відкрила в техаському Далласі крамницю української вишиванки, прикрас та майстерню вишиванки, популяризуючи українську культуру серед американців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Пристрасть до вишивки в Джейкобз почала з'являтись поступово. Все почалось коли донеччанка, яка іммігрувала до США, захотіла замовити вишивані сорочки.

«Коли я для дітей, для себе хотіла замовити вишиванки, то виявилось, що це досить непросто, дуже дорого коштує, займає довгий час, доставка ненадійна і речі можуть загубитись», - згадує жінка.

Тоді вона почала сама замислюватись, чому б їй не створити свій онлайн-магазин. Остаточним поштовхом для втілення ідеї у життя став Євромайдан.

«Переживала, пропустила через себе, це була дуже значна подія в моєму житті. І я вирішила, що будь-яка справа, яку я вирішу розпочати, має бути пов'язана з Україною, щоб я могла допомагати українським підприємцям”, - розповіла жінка.

Наступним кроком стало створення вебсайту українського одягу. Майстриня знайшла близько 20 підприємств із різних регіонів України й запропонувала співпрацю.

За п'ять років роботи сайту український одяг купували українські діаспори США, Канади, Японії, Мексики. Гроші Джейкобз часто віддавала на допомогу волонтерам.

Також корінна донеччанка повністю відмовилась від російської мови й почала підтримувати українські традиції у власній сім'ї.

«Моя мама є найбільш патріотичною людиною, яку я знаю. Все, що вона робить, крутиться навколо України. Це і куховарення, і святкування українських родинних свят», - розповів син Олени Джейкобз Олексій.

Згодом жінка вирішила, що треба популяризувати українську культуру й серед американців. Тому за зароблені гроші з інтернет-продажів відкрила традиційний магазин і майстерню вишивки.

«Тут багато вишиванок, які представляють різні регіони України, тому нам дуже сподобалось», - каже відвідувачка крамниці Наталія Штанюк, яка з чоловіком Аруном прийшла вибрати вишиванку.

І хоч сюди навідуються українці, головними клієнтами крамниці є американці. Власниця магазину стверджує, що найбільш популярною українська вишивка є серед вихідців із Мексики. Адже вони бачать схожість культур.

«Індійці майя — територія Мексики, їхні малюнки, їхній одяг і вишиванки дуже схожі на наші гуцульські мотиви. Приємно, що інші національності цікавляться. Часто виникають дискусії, адже люди часом ніколи такого не бачили», - зазначила Джейкобз.

Окрім одягу, в її крамниці є кераміка, прикраси, рушники й вишивальна машинка. Зараз Олена, окрім продажу речей українського виробництва, й сама вишиває на замовлення. Жінка вважає, що це її місія — просувати українську культуру.

Фото: Укрінформ, Голос Америки

Відео: Голос Америки