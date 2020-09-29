Українки відкрили в США перший у світі магазин цифрового одягу

Українки Дарія Шаповалова і Наталія Моденова зі США створили стартап Dress X і продають одяг, який існує лише в електронному вигляді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

«Сукні, до яких не можна доторкнутись, але які можна одягнути для виходу у соцмережі. Інноваційний фешн — стартап Dress X - це онлайн-бутік, де продають одяг, який існує лише в електронному вигляді», - йдеться у повідомленні.

Шаповалова зазначила: «Ми зрозуміли, що контент є дуже важливим для людей, і вони готові за нього платити». За словами співзасновниці Dress X, з початком коронавірсу і локдаунів вона усвідомила, що працювати у традиційному роздрібному продажу не має жодного сенсу і настав час саме для того, щоб запустити перший у світі магазин діджітал-одягу.

Аби вдягнути цифрову сукню, потрібно зайти насайт, вибирати фасон і заплатити. Також потрібно завантажити свою фотографію.

Важливо, щоб на фотографії було хороше світло і щоб ви собі на ній подобались, зауважує інша співзасновниця стартапу Наталія Моденова.

Після завантаження фотографії чекаєте 1-3 дні, поки для вас, тобто для вашої фотографії, готують нову сукню.

Розробниці гарантують — одяг ідеально сяде на будь-яку фігуру. «Цифровий одяг хороший тим, що він дуже інклюзивний. Він сідає на всі фігури, підходить для будь-якого віку, для будь-якої статі, все це ми можемо одягнути на будь-яку людину», - каже Моденова.

Серед одягу багато суконь від українських дизайнерів. Частина з них існує лише в цифровій версії, а частина - в реальності, однак коштують вони в рази дорожче за цифрові версії.

Киянка Юлія Довгаль, уже два роки мешкає у Лос-Анджелесі. Під час карантину створила свій блог. За шість місяців на її сторінку підписалися 400 тис. людей. Довгаль навчає, як креативно себе фотографувати й створювати унікальні образи.

«На сьогодні серед блогерів дуже велика конкуренція. Мені важливо зацікавити свою аудиторію, щоб сподобався мій образ, музика, косметика та одяг» - розповідає блогерка.

Коли Довгаль дізналась про Dress X, одразу зрозуміла — це те, що їй потрібно. «Я за раціональне споживання, не хочу витрачати багато грошей на одяг, який буду одягати лише один раз, тому Dress X - це дуже класна альтернатива - з'являтися в новому образі кожного дня», - додає блогерка.

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Як зазначається, цифровий одяг — це абсолютно нова філософія моди. Шаповалова і Моденова вже не перший день працюють в індустрії моди. Вони були власницями кількох модних бутіків у Парижі й Лос-Анджелесі. Та новий стартап не потребує ані оренди приміщення, ані закупівлі самого одягу, ані жодних ресурсів на виробництво.

«Модна індустрія забруднює середовище відходами. Ми бачимо, що у світі йде криза великого масштабу, тому треба змінювати поняття швидкої моди, коли одяг купують і зразу викидують на сміття, зробили фотографію - і він вже не потрібен людині. Цю звичку треба змінити», - вважає Шаповалова.