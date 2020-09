В бельгійському Левені Гімн України зіграли на дзвонах місцевої церкви

У мережу Інтернет портапило відео, на якому чутно, як Гімн України виконується на дзвонах церкви святої Гертруди в бельгійському місті Левен.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Стожари.

Відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Ukraine is open in to the world.

Як зазначається, церкву на відео ще називають вежею без цвяхів. Вона входить до семи чудес бельгійського міста Левен.

«Неподалік від церкви діє українська греко-католицька парафія. Можливо, саме її дзвонарі так вшанували далеку, але рідну Україну», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Левені розташований найстаріший у Бельгії Левенський католицький університет, заснований 1425 року.

Як повідомляється, протягом 1931-1962 років за сприяння Бельгійського комітету допомоги українським студентам університет закінчили понад 100 українців. Від 1946 року українським відділом при бібліотеці редемптористів «Альфонсіана» видається місячник «Голос Христа Чоловіколюбця».

Відео: Ukraine is open in to the world