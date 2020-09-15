В МЗС розповіли, що робити українцям, яких затримали або заарештували за кордоном

В Міністерстві закордонних справ роз’яснили, як діяти громадянам України, яких затримали чи заарештували за кордоном.

Відповідні рекомендації розміщено на сторінці МЗС в Фейсбуці.

Передусім в МЗС зауважили, що «у першу чергу, під час перебування за кордоном радимо всім громадянам України неухильно дотримуватися законодавства іноземної держави, адже консул не зможе звільнити вас від відповідальності за порушення законів».

Якщо правоохоронні органи іноземної держави затримали громадянина України, рекомендується діяти наступним чином.

«По-перше, наполягайте, щоб про факт вашого затримання невідкладно поінформували дипломатичну або консульську установу України. Це передбачено Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року», - зазначили в МЗС.

У випадку затримання в міністерстві радять дотримуватися таких простих правил:

- поводитися з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чинити опору та уникати дій, що можуть бути розцінені як провокативні;

- намагатися отримати детальну інформацію про причини затримання та висунуті обвинувачення;

- скористатися правом на адвоката та перекладача;

- дотримуватись порад консула та адвоката щодо алгоритму дій для забезпечення належного правового захисту.

Як зазначається, консул у випадку затримання/арешту громадянина України за кордоном може надати таку допомогу:

- отримати офіційну інформацію щодо обставин та причин затримання;

- на прохання громадянина України сповістити членів його родини про затримання або арешт;

- перевірити умови його утримання у місцях позбавлення волі та наявності у нього скарг на умови утримання;

- сприяти членам родини ув’язненого в організації побачень з ним у місцях позбавлення волі;

- у разі наявності відповідного звернення відвідати затриманого у місці його тримання;

- довести до відома керівництва в’язниці інформацію про проблеми зі станом здоров’я утримуваного, а також проведення необхідного медичного обстеження та лікування.

В МЗС зауважили: «Бажаємо вам ніколи не скористатися цими порадами. Але в будь-якій ситуації завжди пам’ятайте - #КонсулПоруч».