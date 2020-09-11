З нагоди роковин теракту в США 11 вересня згадали загиблих українського походження

Під час терактів 11 вересня 2001 року в США загинули більш як 2600 людей, серед них - 12 осіб українського походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Diaspora.ua.

Як зазначається, під час пам'ятних церемоній на місці, де був Всесвітній торговий центр, звучать імена двох українців - поліцейського Івана Скали та дизайнера Олега Венгерчука, які загинули там.

Розповідається, що Іван Скала, якого всі згадують як доброзичливу людину і відданого друга, готового завжди прийти на допомогу, у той ранок добровільно увійшов у будівлю, що палала після вибуху літака, щоб вивести поранених. За кілька хвилин будівля, з якої Іван рятував людей, завалилася.

Олег Венгерчук - син члена УПА, народився шестимісячним в Австрії, коли родина тікала від совєтської армії. Після німецьких таборів Ді-Пі, непростої еміграції та пристосування до життя в США він виріс сильним і розумним чоловіком. Воював у В’єтнамі, а потім обрав фах художника-дизайнера.

На фото нижче - імена Івана Скали та Олега Венгерчука на монументі пам'яті загиблим у Нью-Йорку.

Наводяться такі дані про всіх жертв теракту 9/11 в США українського походження:

1. Олена Белеловська (Україна, Київ), емігрувала до США в 1993 р.

2. Олександр Брагінський (Україна, Одеса), емігрував до США в 1979 р.

3. Марина Геруберг (Україна, Одеса), емігрувала до США в 1984 р.

4. Геннадій Боярський (Україна, Львів), емігрував до США в 1978 р.

5. Юрій Мучинський (Україна), емігрував до США в 1994 р.

6. Володимир Савінкін (Україна, Одеса), емігрував до США в 1996 р.

7. Борис Халіф (Україна), емігрував до США в 1979 р.

8. Людмила Ксідо (Україна, Одеса), емігрувала до США в 1979 р.

9. Ігор Зукерман (Україна), емігрував до США в 1992 р.

10. Тетяна Бакалінська (Україна, Біла Церква), емігрувала до США в 1994 р.

11. Іван Скала (Україна), народився у США

12. Олег Венгерчук (Україна), народився в Австрії.

Як повідомлялося, сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

У Всесвітньому торговельному центрі загинуло більш як 2600 осіб; 125 загинули в Пентагоні; 256 людей загинули в усіх чотирьох літаках. Серед загиблих - громадяни США і ще 91 держави, в тому числі й України.

Після терактів 11 вересня, не тільки США, а й багато інших країн посилили своє антитерористичне законодавство та розширили повноваження правоохоронних та розвідувальних органів щодо запобігання терактам.

Починаючи з 2002 року, за рішенням Конгресу США, 11 вересня відзначалося в Сполучених Штатах як «День патріота», а з 2009-го, після затвердження акта 111-13 Загального Закону США, дата називається «Загальнонаціональним днем служіння і пам’яті». Цього дня державний прапор США (як на території країни, так і за її межами) має бути наполовину приспущений.

Фото: Укрінформ, сторінка Diaspora.ua в Фейсбуці