З нагоди роковин теракту в США 11 вересня згадали загиблих українського походження
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Diaspora.ua.
Як зазначається, під час пам'ятних церемоній на місці, де був Всесвітній торговий центр, звучать імена двох українців - поліцейського Івана Скали та дизайнера Олега Венгерчука, які загинули там.
Розповідається, що Іван Скала, якого всі згадують як доброзичливу людину і відданого друга, готового завжди прийти на допомогу, у той ранок добровільно увійшов у будівлю, що палала після вибуху літака, щоб вивести поранених. За кілька хвилин будівля, з якої Іван рятував людей, завалилася.
Олег Венгерчук - син члена УПА, народився шестимісячним в Австрії, коли родина тікала від совєтської армії. Після німецьких таборів Ді-Пі, непростої еміграції та пристосування до життя в США він виріс сильним і розумним чоловіком. Воював у В’єтнамі, а потім обрав фах художника-дизайнера.
На фото нижче - імена Івана Скали та Олега Венгерчука на монументі пам'яті загиблим у Нью-Йорку.
Наводяться такі дані про всіх жертв теракту 9/11 в США українського походження:
1. Олена Белеловська (Україна, Київ), емігрувала до США в 1993 р.
2. Олександр Брагінський (Україна, Одеса), емігрував до США в 1979 р.
3. Марина Геруберг (Україна, Одеса), емігрувала до США в 1984 р.
4. Геннадій Боярський (Україна, Львів), емігрував до США в 1978 р.
5. Юрій Мучинський (Україна), емігрував до США в 1994 р.
6. Володимир Савінкін (Україна, Одеса), емігрував до США в 1996 р.
7. Борис Халіф (Україна), емігрував до США в 1979 р.
8. Людмила Ксідо (Україна, Одеса), емігрувала до США в 1979 р.
9. Ігор Зукерман (Україна), емігрував до США в 1992 р.
10. Тетяна Бакалінська (Україна, Біла Церква), емігрувала до США в 1994 р.
11. Іван Скала (Україна), народився у США
12. Олег Венгерчук (Україна), народився в Австрії.
Як повідомлялося, сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.
Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.
У Всесвітньому торговельному центрі загинуло більш як 2600 осіб; 125 загинули в Пентагоні; 256 людей загинули в усіх чотирьох літаках. Серед загиблих - громадяни США і ще 91 держави, в тому числі й України.
Після терактів 11 вересня, не тільки США, а й багато інших країн посилили своє антитерористичне законодавство та розширили повноваження правоохоронних та розвідувальних органів щодо запобігання терактам.
Починаючи з 2002 року, за рішенням Конгресу США, 11 вересня відзначалося в Сполучених Штатах як «День патріота», а з 2009-го, після затвердження акта 111-13 Загального Закону США, дата називається «Загальнонаціональним днем служіння і пам’яті». Цього дня державний прапор США (як на території країни, так і за її межами) має бути наполовину приспущений.
Фото: Укрінформ, сторінка Diaspora.ua в Фейсбуці