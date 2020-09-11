Разумков у Литві зустрівся з представниками української громади

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час візиту до Литви 10 вересня зустрівся з представниками української громади біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Вільнюсі та вшанував пам’ять великого поета покладанням квітів.

Як передає Укрінформ, про це пвідомляє пресслужба парламенту.

Голова Парламенту під час спілкування з громадою подякував українцям у Литві за готовність підтримати нашу державу, незважаючи на кордони, та відзначив їхню згуртованість та єдність.

Разумков також висловив вдячність за культурно-просвітницьку роботу, збереження українських традицій, мови та найголовніше - пам'яті про тих, хто в різні часи загинув у боротьбі за Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Разумков 10 вересня перебував з офіційним візитом в Литовській Республіці.

Фото: офіційна сторінка Верховної Ради України в Фейсбуці, rada.gov.ua