У посольстві в Норвегії запроваджено електронний запис на консульський прийом

У посольстві України в Норвегії запроваджено автоматизовану систему запису на консульський прийом.

Як передає Укрінфом, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Зазначається, що автоматизована система апису діє з 31 серпня 2020 року і впроваджена задля більшої зручності громадян та з метою оптимізації та покращення їхнього обслуговування.

У посольстві звертають увагу, що при реєстрації слід надавати електронну адресу на загальновідомих міжнародних або українських поштових сервісах. «Українські урядові поштові сервери, до яких належить електронна пошта ПУ в Норвегії, не приймають та не надсилають електронні листи на російські поштові сервіси на домені .ru та причетних: Yandex, Mail, Rambler, List тощо», - зазначили в дипустанові.

Детальніше про те, як записатися на прийом онлайн, розповідається на сайті посольства.

У диппредставництві просять громадян пам’ятати, що обрана ними консульська дія може бути вчинена тільки за умови наявності у особи всіх необхідних документів.

Заявник також несе персональну відповідальність за підготовку необхідних документів для вчинення обраної консульської дії (наявність оригіналів та їх копій).

Посилання для запису на прийом: https://online.mfa.gov.ua/.