Велике канадське місто оголосило український тиждень

Столиця канадської провінції Альберта місто Едмонтон оголосило український тиждень.

Про це йдеться у рішенні, ухваленому мером Едмонтона Доном Іверсоном, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Оскільки в Альберті проживає багато українських канадців; оскільки альбертійська провінційна рада Конгресу українців Канади служить понад 360 тисячам альбертійців, які ідентифікують себе українцями або людьми українського походження; оскільки 24 серпня Едмонтон приєднається до міст по всьому світу у відзначенні річниці підписання декларації про незалежність України... Я, мер Дон Іверсон, проголошую “український тиждень” в Едмонтоні, столичному місті Альберти”, - зазначається в тексті ухваленого рішення.

Мер додав, що Едмонтон “пишається різноманітністю свого населення та заохочує мешканців приєднатися до святкування й дізнатися більше про українську спадщину”.

Іверсон також повідомив, що протягом кількох днів, які передуватимуть Дню Незалежності України, українська громада провінції проводитиме багато онлайн-заходів, під час яких розповідатиме про культури, мистецтво та кухню України.

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Як повідомлялося, близько 9% населення канадської провінції Альберта має українське походження.