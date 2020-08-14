Більшість іноземців у Словаччині – з України

Найбільша кількість іноземців, що приїжджають до Словаччини є громадянами України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Slovak Spectator з посиланням на дані неурядової громадської організації "Ліга прав людини" (The Human Rights League).

Згідно із статистичними даними, станом на 30 червня, загальна кількість іноземців, які проживають у Словаччині складає близько 146 тисяч осіб, з них – 57,7 тисяч людей або 37,53% є громадянами ЄС, а 88,2 тисячі (60,47%) – іноземці з інших країн.

У порівнянні з цим же періодом минулого року у Словаччині проживало 130,4 тисячі іноземців, з яких 56,5 тис. людей були громадянами країн ЄС, а 73,8 тис. – з інших країн.

У ТОП-5 країн, з яких до Словаччини приїжджають іноземці входять: Україна (44,85%), Сербія (18,88%), В'єтнам (7,3%), Росія (6%), Китай (3,1%).

Найчастіше іноземці приїжджають до Словаччини для працевлаштування (40,3%).



Як зазначається, аналіз грунтується на даних імміграційної і прикордонної служб, які публікуються кожні шість місяців.

Фото: zza.delo.ua, скріншоти статистики