Більшість іноземців у Словаччині – з України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Slovak Spectator з посиланням на дані неурядової громадської організації "Ліга прав людини" (The Human Rights League).
Згідно із статистичними даними, станом на 30 червня, загальна кількість іноземців, які проживають у Словаччині складає близько 146 тисяч осіб, з них – 57,7 тисяч людей або 37,53% є громадянами ЄС, а 88,2 тисячі (60,47%) – іноземці з інших країн.
У ТОП-5 країн, з яких до Словаччини приїжджають іноземці входять: Україна (44,85%), Сербія (18,88%), В'єтнам (7,3%), Росія (6%), Китай (3,1%).
Найчастіше іноземці приїжджають до Словаччини для працевлаштування (40,3%).
Як зазначається, аналіз грунтується на даних імміграційної і прикордонної служб, які публікуються кожні шість місяців.
Фото: zza.delo.ua, скріншоти статистики