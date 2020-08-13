Американський суддя українського походження передав музею в Чикаго свою книгу

Суддя Федерального Суду США українського походження Богдан Футей передав Українському національному музею в Чикаго свою книгу “Моя історія: досягнути недосяжну зірку!”.

Як передає Укрінформ, про це повідомила кураторка музею Марія Климчак у Фейсбук.

«Сьогодні важливо, щоб американська спільнота знала про людей, які досягли великих вершин у своїй професії, не забуваючи про своє коріння. Вітаємо федерального суддю США Богдана Футея з виходом у світ його книги “Моя історія: досягнути недосяжну зірку!”. Автор особисто надіслав її Українському національному музеєві», - йдеться у дописі.

Як відомо, Богдан Футей – суддя Федерального претензійного суду США (1987—2002), правник, адвокат, політичний і громадський діяч, октор права, професор.

Він народився 1939 року на території теперішньої Тернопільської області. У 1940-х роках родина Футеїв виїхала до Німеччини (табори для біженців Ф'юсен та Міттенвальд), згодом оселилася в Арґентині, де Футей закінчив гімназію. З 1957 вони переїхали до США.

Батько Богдана Футея – Петро Футей – фундатор Гарвардського Центру Українських Студії (ГЦУС).

Богдан Футей був головою Українського клубу, Укрансько-американської асоціації та їх Федерації, Центрального союзу українського студенства. А також членом та головою Клівлендського бюро СУМ в Америці, головним адвокатом Української національної асоціації, головою Об'єднання українських організацій Великого Клівленду, заступником голови Українського конґресного комітету Америки.

Фото: головне - Радіо Свобода, інші - Maria Klimchak/Facebook