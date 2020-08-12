У Кракові відкриється кав’ярня з українськими книжками

У центрі Кракова представники української громади планують відкрити кав’ярню, де можна буде придбати українські книжки.

Про це виданню «Наше слово» розповіла Надія Мороз-Ольшанська, яка щороку організовує театральний фестиваль «Схід-Захід», а зараз долучилася до ініціативи створення літературного місця на мапі Кракова, передає Укрінформ.

Як зазначається, очікується, що заклад відкриється наприкінці серпня – початку вересня на вулиці Славковській (Sławkowska 28). Зараз у приміщенні закінчується ремонт.

Кав’ярня-книгарня «Nić» («Нитка») буде діяти в кам’яниці «Цеху кравців Кракова», яка на час підготовки приміщення не бере гроші за оренду. Проєкт буде працювати як соціальне підприємство при фонді «Активна інтеграція». Також проєкт кав’ярні-книгарні буде намагатися отримати фінансову підтримку від Малопольського осередку підтримки соціальної економіки (MOWES). В закладі працюватимуть особи, які мають загрозу бути виключеними з суспільства, – люди віком до 30 років, які шукають роботу, але не мають досвіду, йдеться у повідомленні.

Приміщення кав’ярні невелике – на 6-8 столиків, але поруч – велике подвір’я. На зиму з нього планують зробити зимовий садок.

«Хочемо зробити це місце кольоровим, цікавим. У нас амбітні плани на наступний рік. На подвір’ї в нас величезна стіна, розміром 20 на 10 метрів – плануємо зробити на ній мурал. Ми не боїмося роботи, тому із запалом підходимо до всього. Хочемо організовувати проєкти обміну культурним і суспільним досвідом серед молоді. Тобто ми не обмежуємось тільки Краковом. Я думаю, що після першого півріччя спробуємо розробити онлайн-пропозицію для замовлення книжок з України», - розповіла Надія Мороз-Ольшанська.

«Ми співпрацюємо з осередком соціальної економіки. Плануємо в цьому місці організовувати якнайбільше соціально-культурних, інтеграційних проектів. Вже невдовзі, з 17 по 23 серпня, пройде 7-й Міжнародний фестиваль українського театру «Схід-Захід». Частина подій поза основною програмою в вересні відбудеться у цій кав’ярні-книгарні. Цього року фестиваль в основному буде в онлайн-форматі, в кінотеатрах можна буде подивитись вистави. Але тут, в кав’ярні, у нас буде кілька читок п’єс українських авторів у виконанні польських акторів – реальні, живі, на які можна прийти, послухати і подивитись», - розповіла українка.

Активісти фонду «Активна інтеграція» (зліва направо): Микола Ганюшкін, Надія Мороз-Ольшанська, Якуб Матушевський, Олександр Ганюшкін.

Ініціатори фонду «Активна інтеграція» закінчують офіційну реєстрацію організації та решту завдань, пов’язаних з відкриттям кав’ярні-книгарні. Діяльність фонду буде направлена на інтеграційні проєкти для різних людей, не тільки для українців. Але українська тема буде присутня, тому що один із засновників – українець Микола Ганюшкін. Його напарник – поляк Якуб Матушевський, філософ-культуролог, а також хореограф аргентинського танго. В команді фонду також брат Миколи – Олександр, за освітою художник-кераміст, та Надія Мороз-Ольшанська, режисерка, директорка Міжнародного фестивалю українського театру «Схід-Захід», президентка Фонду масових видовищ.

Фото: nasze-slowo.pl