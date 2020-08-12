Українцям в Білорусі рекомендують утриматися від участі у протестах через небезпеку

Посольство України в Республіці Білорусь просить українців за можливості утриматися від участі у протестах через можливу небезпеку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт українського дипвідомства.

Посольство інформує, що в останні дні у Мінську та низці інших міст Білорусі проходять масові протестні заходи, в результаті яких загинула одна особа та є постраждалі.

«У цьому зв’язку, звертаємося до громадян України з проханням ближчим часом по-можливості утриматися від участі у протестних акціях та відвідування місць масового скупчення людей», - йдеться в оголошенні.

У разі загрози життю чи здоров’ю громадян України просять звертатися на цілодобову гарячу лінію Посольства за телефоном +375 25 60 311 84.

Також українське дипвідомство звертає увагу громадян України на те, що на території Республіки Білорусь наразі існують проблеми з доступом до мережі інтернет, можуть не працювати соціальні мережі та програми обміну повідомленнями.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їхня точна кількість невідома.