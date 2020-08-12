Представлено учасників онлайн фестивалю «Ucrania Fest - 2020»

Vl Міжнародний фестиваль української культури в Іспанії (Барселона), яккий цього року пройде онлайн, збере українців з різних куточків світу.

Про це розповіла співорганізатор та ведуча фестивалю Тетяна Ваценко в ефірі Емігрантського радіо, передає кореспондент Укрінформу.

Через пандемію коронавірусу у світі фестиваль вирішили зробити віртуальним. Захід триватиме з 17 по 21 серпня. В перші чотири дні фестивалю відбудеться знайомство з майстрами та художниками.

Гала-концерт відбудеться в заключний день – 21 серпня. У ньому візьмуть участь українці з різних країн. Колумбію представить музикант, колумбієць українського походження Янко Богдан Теняфорт, який виконує українські народні пісні; ПАР – дует «Мальви» Антоніни Дорієнко та Світлани Шеремет; Ідія - співачка Аліна Долгополова; Йорданія - гурт «Йоол»; Австралія - Надія Глущенко, яка представить на фестивалі свій танець; Італія - учасниці гурту «Соняшник» Ольга Боштан і Руслана Жувновська; акордеоніст Ігор Завадський, бандурист Олексій Ваценко, Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, фольклорний гурт «Королівна» та інші.

Також на фестивалі очікуються такі гості, як Леся Горова – народна артистка України, автор гімну, з якого розпочнеться відкриття фестивалю 17 серпня о 14:00 за київським часом; Володимир Талашко, народний артист України, Василь Волощук, заслужений артист України; Оксана Радул - солістка Естрадного оркестру Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Світлана Мирвода, народна артистка України.

Стріми можна буде дивитися на сторінках Української асоціації «Джерело» Барселона та Емігрантського радіо у Фейсбук.

Як повідомляв Укрінформ, метою фестивалю є популяризація української народної, сучасної та фольклорної творчості; взаємозбагачення культурних традицій; обмін досвідом творчої діяльності композиторів, солістів, хореографів, музикантів, акторів, майстрів, продюсерів; просування українського виробника; розширення культурних, туристичних, інформаційних та ділових зв’язків через засоби творчого спілкування між державами Україна та Іспанія.