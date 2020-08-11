Український церковний хор в Румунії відзначив 50-річний ювілей

Українська Православна Церква Вознесіння Господнього села Бистрий Марамороського повіту у Румунії відзначила 50-річчя від заснування церковного хору.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії у Фейсбук, передає Укрінформ.

Захід був організований Союзом українців Румунії у партнерстві з Українською Православною Церквою села Бистрий, з дотриманням рекомендацій влади щодо соціальної дистанції.

Захід розпочався Святою Літургією, яку українською мовою на церковному подвір'ї відслужили парафіяльний священник Іван Юрча та отець Василь Арделян зі села Сока Тіміського повіту. Свята Літургія супроводжувалась співом церковного хору, під проводом священника-пенсіонера Івана Арделяна. Подія продовжилась концертом релігійних пісень у виконанні хору, який продемонстрував свій багатий репертуар та високу майстерність виконання.

У цій святковій атмосфері голова Мараморської філії СУР Мирослав Петрецький нагородив священника-пенсіонера іконома ставрофора Івана Арделяна, засновника та диригента хору, ювілейною грамотою від СУР за його внесок у збереження української духовності в Румунії та подарував йому букет квітів.

У заході також взяли участь заступник голови Марамороської філії СУР Юра Мочернак, заступниця голови організації села Вишівської Долини Марія Папарига, радник депутата СУР Александру Мочернак, представники місцевої влади, парафіяльної ради та місцевої організації СУР.

Упродовж 50 років діяльності, церковний хор брав участь у Святих літургіях, у храмових святах в українських селах Мараморощини, у концертах колядок та паломництвах. У даний час хор має у своєму репертуарі численні церковні пісні та колядки. Окрім недільних служб та участі у великих святах протягом року, хор проводить щорічний різдвяний концерт колядок у церкві села Бистрий, утверджуючи таким чином традиційні різдвяні колядки, а також нові колядки, складені диригентом хору. Хористи різного віку та професій із захопленням беруть участь у репетиціях, не шкодуючи свого часу й таланту.

Традицію церковного хору продовжують діти Бистрянської парафії, підготовлені Юстиною Юрчею, які щороку на Різдво та Великдень виступають з концертом релігійних пісень та віршів.





Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook