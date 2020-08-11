Сьогодні – 70 років від дня народження Стіва Возняка

11 серпня 1950 року народився Стів Возняк - американець українського походження, розробник комп’ютерних технологій, інженер-електронщик і програміст, конструктор одного з перших персональних комп’ютерів у світі, який разом із Стівом Джобсом і Рональдом Уейном заснували корпорацію Apple (1976).

Як повідомляє Укрінформ, батьки Стівена Возняка українські емігранти з Буковини, до США приїхали після війни.

Найбільшою заслугою Возняка є те, що він в середині 70-х років минулого століття самотужки спроєктував комп’ютери Apple І та Apple ІІ, з яких власне й почалася «мікрокомп’ютерна революція». Після цього стало зрозуміло, куди рухатиметься галузь. Стів Возняк - випускник університету в Колорадо. Свій перший комп’ютер він запатентував у 1976 році.

У тому ж році Возняк разом із Стівом Джобсом заснували і власну компанію Apple Computer з виробництва персональних комп’ютерів. Задля цього вони продали автівку, позичили у батьків 5 тисяч доларів та взяли 15-тисячний банківський кредит.

Перші комп’ютери вони збирали в гаражі батьків Джобса. Пристрої власного виробництва товариші збували за 500 доларів кожен. Невдовзі з’явився і перший капітал – 205 тисяч доларів. А вже за десять років спільного бізнесу частка Возняка в Apple Computer складала понад 200 мільйонів доларів.

Утім, поступово Стів Возняк відходив від бізнесу. Для цього були вагомі причини: він потрапив в аварію і дивом залишився живим. Повільне одужання, майже повернення з того світу, спонукало його до аналізу власного життя та певних висновків. Возняк вирішує залишити бізнес і займатися виключно справами для душі: він організовує рок-фестивалі, активно займається доброчинністю – підтримує талановиту молодь і допомагає знедоленим. Не так давно бізнесмен організував нову компанію, яка займається захистом баз комп’ютерних даних.

Можна сказати, що на сьогодні Возняк не тільки надзвичайно успішний бізнесмен світового рівня, але й просто щаслива людина – у нього другий і цілком гармонійний шлюб, він є батьком шістьох дітей.