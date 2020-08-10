Джаред Лето зіграє художника українського походження Енді Воргола

Американський музикант та актор Джаред Лето зіграє легендарного художника українського походження Енді Воргола.

Як передає Укрінформ, дану інформацію підтвердив сам Лето на сторінці в Інстаграм.

«Так, це правда, я буду грати Енді Воргола в майбутньому фільмі. Я дуже вдячний та схвильований цією можливістю. З днем народження, Енді. Нам бракує тебе і твого генія», - написав Лето.

Як пише Vogue Ukraine, передбачається, що фільм буде засновано на книзі Віктора Бокріса 1989 року «Воргол: біографія», права на яку Лето придбав разом зі співпродюсером Майклом Де Лукою.

Сюжетну лінію й діалоги пропише Теренс Вінтер, номінований на «Оскар» за сценарій до фільму «Вовк з Волл-стріт».

У Лето вже є досвід перевтілення на незвичних персонажів. Так, у фантастичному бойовику «Загін самогубців» йому дісталася роль Джокера, а у фільмі «Далласький клуб покупців» Джаред зіграв трансгендерну жінку, за що здобув статуетку «Золотий Глобус».

Енді Воргол — легендарний персонаж 1960-х, що зробив величезний внесок у мистецтво й культуру тієї епохи. Він перетворив американський консьюмеризм на мистецтво, створивши яскраві роботи, серед яких банки із супом «Кемпбелл», пляшки кока-коли й попарт-портрет ікони 1940-х Мерілін Монро. Байопік з Лето стане першим художнім фільмом, повністю присвяченим життю художника. Дати виходу фільму в прокат поки не розголошують.

Воргол народився в сім'ї українських емігрантів у місті Піттсбург (Пенсильванія, США). Його ім'я при народженні - Андрій Воргола.