Сьогодні – день народження українського художника зі США Енді Воргола

6 серпня народився всесвітньо відомий американський художник українського походження, засновник поп-арту Енді Воргол (1928-1987).

Як передає Укрінформ, про це нагадує Музей української діаспори.

Воргол народився в сім'ї українських емігрантів у місті Піттсбург (Пенсильванія, США). Його ім'я при народженні - Андрій Воргола. Навчався ілюстрації та графіці у Технологічному інституті Карнегі-Меллон. У Нью-Йорку оформлював вітрини - це була його перша робота. Пізніше в журналах «Vogue» і «Harper’s Bazaar» Енді Воргол був ілюстратором. Першим успішним проєктом була реклама взуття «В. Міллер».

У 1952 році відбулась перша виставка Воргола, яка принесла йому успіх. Митця взяли в «Клуб художніх редакторів». У цей же період він створив свій фірмовий стиль, заснований на трафаретному друці.

Воргол також заснував «Фабрику» навколо якої почали гуртуватися митці. Вони самостійно підбирали зображення для нових трафаретів і вчилися у метра поєднанню кольорів.

«Фабрика» стала місцем, де зароджувалося кіно. Воргол був фактично єдиним відомим режисером кіно в стилі андеграунд. Перші його роботи вводили глядача в гіпнотичний стан.

З 1966 року митець почав працювати з групою «Velvet Underground». Він зняв фільми і спродюсував декілька альбомів. Воргол особисто розробляв дизайн їх першого альбому.

Він також створив журнал «Інтерв’ю». Головною метою видання було нести сучасну культуру в маси.

Помер художник у 1987 році він інфаркту. Похований на греко-католицькому цвинтарі Святого Івана Хрестителя у Піттсбурзі (Пенсильванія, США).