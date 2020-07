Посол у США вручив подарунки маленькому українцю, який знайшов помилку про літак «Мрія»

Посол України у США Володимир Єльченко вручив подарунки від авіаконцерну «Антонов» маленькому українцю Захару Лісковому, який знайшов помилку про російське походження українського літака-гіганта «Мрія» в британській енциклопедії.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«Пам’ятаєте Захара Ліскового, українського хлопчика зі США, який виправив помилку в енциклопедії, вказавши у своєму відео-блозі, що Ан-225 «Мрія» є саме українським, а не російським літаком? Поки цього року наша «Мрія» подорожувала світом, доставляючи в різні країни, зокрема, і на Американський континент, надважливе медичне обладнання для протидії пандемії коронавірусу, команда Antonov Company передала подарунки для Захара. Сьогодні Посол України у США Володимир Єльченко запросив Захара і його тата Сергія до нас у Посольство, щоб познайомитись, вручити подарунки та подякувати такому активному юному представнику української громади у США за його небайдужість і прагнення відкривати Україну для світу», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році Захар Лісковий, який наразі проживає у штаті Вірджинія (США), розмістив у своєму відеоблозі на каналі YouTube емоційне звернення. Хлопчик зазначив, що знайшов помилку в добірці відомого британського видавництва Miles Kelly, яке видає книги на 48 мовах по всьому світу. Зокрема, в енциклопедії "1000+ наукових фактів" у статті про літаки вказано, що найбільший літак у світі - це "російський" АН-225. Захар наголосив, що АН-225 "Мрія" - це літак українського виробництва.

Звернення маленького українця викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Британське видавництво дитячих книжок Miles Kelly пообіцяло виправити помилку.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США/Facebook