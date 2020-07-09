Майже 60 років тому відкрили перший пам’ятник Кобзарю за океаном

Майже 60 років тому було відкрито перший пам’ятник Тарасу Шевченкові за океаном – у канадському місті Вінніпег.

Про це пише Diaspora.ua у Facebook.

«9 липня 1961 року у Вінніпезі відбулася знаменна для всієї української діаспори подія - прем'єр-міністр Канади Д.Діфенбейкер відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку. Це був перший пам'ятник Кобзарю за океаном, на відкриття якого зібралися тисячі українців з Північної та Південної Америки», - йдеться у дописі.

Як зазначається, скульптура, створена Андрієм Дараганом та розташована біля Парламенту Манітоби, зображує поета, який сидить на камені й замислено вдивляється у далечінь. На коліні він тримає розгорнуту книжку. На гранітному постаменті розташовані бронзові барельєфи. З боків – сцени з ”Гайдамаків”, ”Катерини” та ”Невільника”. Посередині – бандурист, який грає козакам.

У супроводі двох сотень синьо-жовтих прапорів, закуплених КУК до цієї події, скульптуру Тараса Шевченка, закриту прапорами Канади та України, урочисто відкрив прем'єр-міністр Канади Джон Діфенбейкер, який у своїй промові наголосив: "Якби живий Шевченко був тут сьогодні з нами, він би побачив плоди своєї творчості. Він би побачив волю, що нею втішаються на цій землі люди його народу. Він би подумав про народ на рідній землі, який все ще не має права вільного визначення своєї долі. Як він зазнавав тиранії за його днів, так тепер не мають свободи його численні сини".

З вітальним словом виступив і митрополит Вінніпезький та всієї Канади Іларіон (Іван Огієнко), який також відслужив панахиду перед пам'ятником. Голова провінції Манітоба Дюфферайн Роблін у своєму виступі пообіцяв, що відтепер українську мову вивчатимуть у місцевих середніх школах нарівні з англійською.

На завершення церемонії хор виконав "Заповіт", розчуливши усіх присутніх на церемонії до сліз.

Фото: Diaspora.ua/Facebook