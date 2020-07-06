113 років тому народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова

113 років тому народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова

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Укрінформ
6 липня 1907 року у Києві народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова.

Про це повідомляє Музей української діаспори у Facebook

"У цейдень, 6 липня, народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова (1907, Київ - 1997, Гантер). Мисткиня з’явилася на світ у Києві в сім’ї адвоката", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Морозова вчилася у майстерні професора Федора Кричевського в Київському художньому інституті. За те, що вона «любила писати церкви», її кілька разів виключали з навчання.

Вона стала першою художницею, котра на запрошення професора Моргілевського потрапила в складі археологічної експедиції на Кавказ, йдеться у дописі.

"Морозова також була однією з небагатьох, хто наважився виступити свого часу проти знесення Михайлівського золотоверхого собору в Києві. І коли стало зрозуміло, що руйнування пам’ятки неминуче, вона ввійшла до складу ініціативної групи, яка зосередилася на збереженні бодай частини собору – його фресок і мозаїк. Пізніше, будучи у США, художниця продавала свої картини й виручені кошти відправляла в Україну на відбудову Михайлівського золотоверхого собору", - зазначається у публікації.

У роки Другої світової війни Морозова емігрувала й згодом оселилася в невеличкому містечку Гантер в США. Там вона займалася викладацькою діяльністю, час від часу їздила на пленери до Греції.

Одним із останніх бажань художниці було поховати її на батьківщині. Воля мисткині була виконана, сьогодні її прах покоїться на Берківцях.

Фото: nashiusa.com, малюнки - Музей української діаспори/Facebook

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