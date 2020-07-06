113 років тому народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова

Про це повідомляє Музей української діаспори у Facebook.

"У цейдень, 6 липня, народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова (1907, Київ - 1997, Гантер). Мисткиня з’явилася на світ у Києві в сім’ї адвоката", - йдеться у повідомленні.

Вона стала першою художницею, котра на запрошення професора Моргілевського потрапила в складі археологічної експедиції на Кавказ, йдеться у дописі.

"Морозова також була однією з небагатьох, хто наважився виступити свого часу проти знесення Михайлівського золотоверхого собору в Києві. І коли стало зрозуміло, що руйнування пам’ятки неминуче, вона ввійшла до складу ініціативної групи, яка зосередилася на збереженні бодай частини собору – його фресок і мозаїк. Пізніше, будучи у США, художниця продавала свої картини й виручені кошти відправляла в Україну на відбудову Михайлівського золотоверхого собору", - зазначається у публікації.

У роки Другої світової війни Морозова емігрувала й згодом оселилася в невеличкому містечку Гантер в США. Там вона займалася викладацькою діяльністю, час від часу їздила на пленери до Греції.