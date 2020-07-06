113 років тому народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова
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Укрінформ
6 липня 1907 року у Києві народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова.
Про це повідомляє Музей української діаспори у Facebook.
"У цейдень, 6 липня, народилася українська художниця-емігрантка Людмила Морозова (1907, Київ - 1997, Гантер). Мисткиня з’явилася на світ у Києві в сім’ї адвоката", - йдеться у повідомленні.
Вона стала першою художницею, котра на запрошення професора Моргілевського потрапила в складі археологічної експедиції на Кавказ, йдеться у дописі.
Одним із останніх бажань художниці було поховати її на батьківщині. Воля мисткині була виконана, сьогодні її прах покоїться на Берківцях.
Фото: nashiusa.com, малюнки - Музей української діаспори/Facebook