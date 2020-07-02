Молодь діаспори засуджує «голосування» на окупованих українських територіях

Молодь діаспори засуджує російське «голосування» на окупованих українських територіях та закликає міжнародну спільноту посилити санкційний та політичний тиск щодо держави-агресора.

Про це повідомляється на сторінці СКУМО у Facebook.

«Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій (СКУМО) засуджує «голосування» на окупованих українських територіях та закликає міжнародну спільноту засудити дії кремлівського агресора, не визнавати результати так званого «голосування», посилити міжнародний політичний, дипломатичний, економічний тиск з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

Російська Федерація проводить з 25 червня по 1 липня 2020 року проводила «загальноросійське голосування по поправках до Конституції Російської Федерації». Нехтуючи нормами міжнародного права, Росія змушує брати участь у незаконному «загальноросійському голосуванні» і жителів окупованих територій України.

