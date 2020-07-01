Діаспорян запрошують на онлайн фестиваль сучасної української поезії

Представників української громади запрошують на віртуальний Фестиваль сучасної української поезії (Contemporary Ukrainian Poetry Festival), який проходитиме на платформі Zoom.

Про це повідомляє Канадський інститут українських студій у Facebook.

«Програма ім. Данила Гусара-Струка Канадського інституту українських студій (КІУС) при Альбертському університеті розпочинає серію поетичних читань сучасних українських авторів», - йдеться у публікації.

Щотижня протягом липня і серпня українські поети читатимуть свої вірші та відповідатимуть на питання слухачів. Перший вечір читань пройде 2 липня.

Читання мовою оригіналу відбудуться онлайн на платформі ZOOM із прямою трансляцією на сторінці програми ім. Данила Гусара-Струка в соціальній мережі Facebook.

Розклад читань:

2 липня - Маріанна Кіяновська, Галина Крук

9 липня - Оксана Луцишина, Остап Сливинський

16 липня - Дарина Гладун, Олег Коцарев

23 липня - Ія Ківа, Антон Полунін

30 липня - Мирослав Лаюк, Лесик Панасюк

6 серпня - Михайло Жаржайло, Вано Крюґер

13 серпня - Ірина Шувалова, Олена Гусейнова

20 серпня - Яніс Сінайко, Серго Муштатов

Розклад є прелімінарним і може зазнати змін. Модератором виступить Олександр Авербух.

Фото: Danylo Husar Struk Programme in Ukrainian Literature/Facebook, sites.google.com