Діаспорян запрошують на онлайн фестиваль сучасної української поезії
Про це повідомляє Канадський інститут українських студій у Facebook.
«Програма ім. Данила Гусара-Струка Канадського інституту українських студій (КІУС) при Альбертському університеті розпочинає серію поетичних читань сучасних українських авторів», - йдеться у публікації.
Щотижня протягом липня і серпня українські поети читатимуть свої вірші та відповідатимуть на питання слухачів. Перший вечір читань пройде 2 липня.
Читання мовою оригіналу відбудуться онлайн на платформі ZOOM із прямою трансляцією на сторінці програми ім. Данила Гусара-Струка в соціальній мережі Facebook.
Розклад читань:
2 липня - Маріанна Кіяновська, Галина Крук
9 липня - Оксана Луцишина, Остап Сливинський
16 липня - Дарина Гладун, Олег Коцарев
23 липня - Ія Ківа, Антон Полунін
30 липня - Мирослав Лаюк, Лесик Панасюк
6 серпня - Михайло Жаржайло, Вано Крюґер
13 серпня - Ірина Шувалова, Олена Гусейнова
20 серпня - Яніс Сінайко, Серго Муштатов
Розклад є прелімінарним і може зазнати змін. Модератором виступить Олександр Авербух.
Фото: Danylo Husar Struk Programme in Ukrainian Literature/Facebook, sites.google.com