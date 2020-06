Українська стрічка «If We Had Tomorrow» - серед переможців міжнародного кінофестивалю в Ніцці

Короткометражний фільм «If We Had Tomorrow» («Якщо було завтра») української режисерки Анастасії Євченко став переможцем в одній з категорій міжнародного кінофестивалю в Ніцці (Nice International Film Festival).

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в прес-службі Євченко.

«26 червня 2020 року оголошено переможців Nice International Film Festival. Український короткометражний фільм «If We Had Tomorrow» («Якщо було завтра»: продюсери Сергій Сушон, Анастасія Євченко і Патриція Кузнєцова) був представлений у чотирьох номінаціях: за режисуру і оригінальний сценарій (Анастасія Євченко), монтаж (Віталій Ляшко) та найкращу чоловічу роль (Олексій Олексюк) і став переможцем у категорії «Best Editing of a Short Film». Nice IFF 2020 визнав кращою талановиту роботу Віталія Ляшка», - зазначається з цього приводу.

Повідомляється, що міжнародний кінофестиваль у Ніцці відбувся онлайн. Він зазвичай проходить у той самий час, що і Каннський кінофестиваль, який в цьому році скасували через пандемію COVID-19.

Як зазначається, 22-річну режисерку Анастасію Євченко також було визнано визнано найкращим режисером-дебютантом 2020 року в Лос-Анжелесі. Команда «If We Had Tomorrow» отримала вже 14 міжнародних нагород Італії, США, Великобританії, Індії, Нідерландів, Швейцарії, Чехії та Франції.

«Несподівано, що «Якщо було завтра» - це дебютний фільм. У цьому захоплюючому і красиво знятому сюрреалістичному короткометражному фільмі, що нагадує сон, відчувається надзвичайна майстерність. Його створено як головоломку, як витвір мистецтва, який залишає весь час у роздумах. Цей надзвичайно талановитий режисер торкається глибокої теми війни та її наслідків, демонструє її жахи та руйнівний вплив на життя, показуючи в іконографічній досконалості те, що ніколи не станеться. Ідеальне поєднання форми та змісту, наповнене метафорами та блискучими техніками кіновиробництва. Більше, ніж режисер - справжній митець, про якого завжди говоритимуть», - таку високу оцінку кінематографістів здобула українська стрічка «Якщо було завтра», зауважили в команді режисерки.

Як зазначається, «If We Had Tomorrow» - дуже незвичайна стрічка: 15 хвилин без жодного слова, без хронологічного сюжету. Зйомки фільму проходили в Україні у липні 2019 року і тривали лише три дні.

Фільм має чимало цікавих історій. Зокрема, надзвичайним став унікальний політ, який під час зйомок здійснив український повітроплавець Володимир Ящуринський, вперше піднявши у небо ванну на повітряній кулі. Політ було виконано без каскадерів.

У прес-службі Євченко анонсували прем’єру стрічки «If We Had Tomorrow» 28 червня 2020 року в Сполучених Штатах Америки у рамках кінофестивалю USA Film Festival у Angelika Film Center Dallas.

«50-й ювілейний USA Film Festival через пандемію COVID-19 відбувся онлайн 27 квітня 2020 року. 36 країн світу представили понад 500 фільмів. Нарешті після скасування карантинних обмежень пройдуть наживо покази фільмів-переможців, серед яких і українська стрічка «If We Had Tomorrow»», - повідомляється з цього приводу.

Фото: надане Анастасією Євченко