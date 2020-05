Українська режисерка Анастасія Євченко отримала нагороду онлайн-фестивалю "Top Shorts"

Відомий онлайн-фестиваль «Top Shorts» відзначив українську режисерку та авторку сценарію короткометражної стрічки "If We Had Tomorrow" ("Якщо було завтра") Анастасію Євченко за найкращий режисерський дебют.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Євченко. "20 травня в Лос-Анжелесі провідний світовий онлайн-фестиваль «Top Shorts» оголосив переможців року. Анастасія Євченко отримала нагороду "Найкращий режисерський дебют"("Best first time director of the year", 6fh Annual Top Shorts Film Festival 2020) за короткометражну стрічку «Якщо було завтра»", - зазначається з цього приводу. З повним списокм переможців можна ознайомитися на сайті фестивалю. Творці української короткометражної стрічки "Якщо було завтра" - режисерка та сценаристка Анастасія Євченко, продюсери фільму Сергій Сушон, Анастасія Євченко та Патриція Кузнєцова - розповіли історію, що крокує світом. "При народженні у людини є нескінченність дверей. І тільки від самої людини залежить, які двері будуть відкриті... Проте двері, як і життя людини, країни, і навіть всього світу, в одну мить можуть бути спалені... Поки ми не знаємо всієї історії... і ця історія стосується кожного", - зазначила авторка фільму. Як повідомляється, ідея стрічки народилася у Філадельфії (США) і знайшла своє продовження в Лондоні під час виставки картин американської художниці Доротеї Таннінг. "Картина "День народження" (1942), як і картини Рене Магрітта, Сальвадора Далі та інші сюрреалістичні твори надихнули на створення фільму так, як сюрреалісти створювали свої шедеври із почуттів, із фрагментів снів", - зазначили в пресслужбі. Зйомки фільму проходили в Україні в липні 2019 року. Світова прем’єра відбулася в Італії у грудні на міжнародному фестивалі World Cinema Milan, де виконавиця головної жіночої ролі Вікторія Левченко отримала нагороду як найкраща акторка короткометражної стрічки. У лютому 2020 року фільм було відзначено нагородою кінофестивалю London International Filmmaker Festival "Найкраща операторська робота у короткометражному фільмі" (Євген Кирей). Читайте також: Наступний “Оскар” можуть перенести через коронавірус – ЗМІ Попри карантинний режим стрічка продовжує світову фестивальну подорож: Сполучені Штати Америки (USA Film Festival), Індія (10th Dada Saheb Phalke Film Festival). У Франції українську стрічку було відзначено нагородою «Кращий експериментальний фільм» на фестивалі Around International Film Festival Paris у квітні 2020 р. та у 4 номінаціях Nice International Film Festival: кращий оригінальний сценарій, монтаж, режисура та кращий актор головної ролі короткометражного фільму. Стрічка "Якщо було завтра» також стала переможцем премії EUROPEAN Cinematography Awards в номінації "Найкращий експериментальний фільм" в Амстердамі. Фото: Укрінформ, сторінка Top Shorts у Facebook, Анастасія Євченко