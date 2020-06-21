Український конгресовий комітет Америки стурбований випадками вибіркового правосуддя в Україні

Український конгресовий комітет Америки (УККА) стурбований недавніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні та засуджує спробу української влади вести політично мотивовані справи проти колишніх урядовців та лідерів громадянського суспільства.

Про це йдеться у заяві УККА.

"Український конгресовий комітет Америки (УККА), найбільше представництво американців українського походження, сильно занепокоєний останніми випадками вибіркового правосуддя в Україні та змушений засудити спроби української влади вести політично мотивовані справи проти колишніх державних чиновників та лідерів громадянського суспільства України - зокрема бажання заарештувати колишнього президента Петра Порошенка напередодні політизованого судового процесу", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти.

Як зазначається у документі, в липні минулого року УККА разом з послами країн групи G7 нагадав президенту Володимиру Зеленському, що закони про люстрацію, що набули чинності після Революції гідності, були обумовлені злочинами експрезидента Віктора Януковича та його оточення. А також що люстрація була однією з вимог Євромайдану у 2013-14 роках.

"На відміну від тієї беззаконної епохи, урядовці та громадські діячі, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням структури національної оборони України та врятували економіку, що скорочувалася після агресії РФ. Замість того, щоб залишити країну вразливою для подальшого військового вторгнення Росії, колишнім лідерам України вдалося переконати Сполучені Штати Америки надати Україні летальне оборонне озброєння та відродити як українські збройні сили, так і значну вітчизняну військову промисловість", - зазначили у УККА.

На думку авторів заяви, українське керівництво має утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство права.

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