47-й український фестиваль писанки у Веґревілі цьогоріч буде віртуальним

Щорічний українский фестиваль писанки (Vegreville Pysanka Festival) у канадському Веґревілі пройде 3-5 липня у віртуальному форматі.

Про це йдеться на сторіні події в Facebook.

«Веґревільський 47-й фестиваль писанки «Vegreville Pysanka Festival» цьогоріч буде віртуальним. Попри те, що ми не можемо зібратися разом у перші вихідні липня, аби гідно вшанувати нашу українську спадшину, ми запрошуємо вас на 47-й фестиваль писанки - онлайн», - повідомили організатори.

У рамках заходу відбудуться онлайн-ярмарок, майстер-класи, виступи та багато інших захопливих подій.

Як зазначається, наступний, 48-й фестиваль Vegreville Pysanka Festival планується на 2-4 липня 2021 року.

Детальнішу інформацію щодо фестивалю можна знайти за посиланням.

Місто Веґревіль в центральній частині провінції Альберта в Канаді за 130 км на схід від Едмонтона відоме монументом — Веґревільською писанкою, яка є найбільшою у світі.

Величезний відсоток населення міста має українське походження.

Фото: Vegreville Pysanka Festival в Facebook