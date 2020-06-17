«Моцарт 2.0»: автор нового українського бестселера розповів про успіх в умовах карантину
Автор фантастичного роману про композитора Вольфганга Амадея Моцарта в Нью-Йорку розповів про створення роману, як йому вдалось зробити новинку популярною в час пандемії тощо, повідомляє «Голос Америки».
«Ідея написати книжку про Моцарта, який нелегально потрапив у Нью-Йорк, з’явилася ще два роки тому. Її автор Дорж Бату з дружиною задались питанням: «Чи готовий був би сучасний світ прийняти всесвітньо відомого композитора?»», - йдеться в сюжеті.
Наступні 7 місяців Дорж проводить за роботою в архівах кіькох країн світу, досліджує життя і творчість Моцарта. Його мета – написати якомога більш реалістичний роман.
Дорж працював, зокрема, в бібліотеках, архівах, читав «тонни переписки» Моцарта із сучасниками - друзями, родичами, батьками, дружиною, покровителями тощо. Автор роману детально вивчав те, як жив і писав великий композитор, який він мав характер, за яких обставин був написаний той чи інший його твір.
Всі герої книги мають свої прототипи – реальні історичні постаті. Автор запевняє, що всі факти у книзі мали місце в житті Моцарта (крім одного – що композитор був у Нью-Йорку). У Бату були постійні радники – юристка з Чикаго, музиканти і поліцейські зі штату Нью-Йорк.
У пошуках свого читача автор книги почав шукати альтернативні способи пошуку свого читача. Зокрема, Бату активно спілкувався з людьми в інтернеті, влаштовував онлайн-читання, а також із командою однодумців створює низку відеоматреіалів про місця перебування Моцарта.
Збільшення онлайн-аудиторії видавець і автор побачили дуже швидко – за кількістю уподобайок у Facebook та напрочуд успішному продажу.
Наразі Бату готується до офіційної презентації книги про Моцарта і вже отримав поперенью згоду одного з українських телеканалів.
«Моцарт 2.0» - це третя книжка Доржа Бату для українського читача.