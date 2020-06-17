«Моцарт 2.0»: автор нового українського бестселера розповів про успіх в умовах карантину

В Україні вийшла нова книга «Моцарт 2.0» українського письменника, автора українських бестселерів «Франческа. Повелителька траєкторій» та «Франческа. Володарка офіцерського жетона» Доржа Бату і за кілька тижнів також стала бестселером.

Автор фантастичного роману про композитора Вольфганга Амадея Моцарта в Нью-Йорку розповів про створення роману, як йому вдалось зробити новинку популярною в час пандемії тощо, повідомляє «Голос Америки».

«Ідея написати книжку про Моцарта, який нелегально потрапив у Нью-Йорк, з’явилася ще два роки тому. Її автор Дорж Бату з дружиною задались питанням: «Чи готовий був би сучасний світ прийняти всесвітньо відомого композитора?»», - йдеться в сюжеті.

Наступні 7 місяців Дорж проводить за роботою в архівах кіькох країн світу, досліджує життя і творчість Моцарта. Його мета – написати якомога більш реалістичний роман.

Дорж працював, зокрема, в бібліотеках, архівах, читав «тонни переписки» Моцарта із сучасниками - друзями, родичами, батьками, дружиною, покровителями тощо. Автор роману детально вивчав те, як жив і писав великий композитор, який він мав характер, за яких обставин був написаний той чи інший його твір.

Всі герої книги мають свої прототипи – реальні історичні постаті. Автор запевняє, що всі факти у книзі мали місце в житті Моцарта (крім одного – що композитор був у Нью-Йорку). У Бату були постійні радники – юристка з Чикаго, музиканти і поліцейські зі штату Нью-Йорк.

У пошуках свого читача автор книги почав шукати альтернативні способи пошуку свого читача. Зокрема, Бату активно спілкувався з людьми в інтернеті, влаштовував онлайн-читання, а також із командою однодумців створює низку відеоматреіалів про місця перебування Моцарта.

Збільшення онлайн-аудиторії видавець і автор побачили дуже швидко – за кількістю уподобайок у Facebook та напрочуд успішному продажу.

Наразі Бату готується до офіційної презентації книги про Моцарта і вже отримав поперенью згоду одного з українських телеканалів.

«Моцарт 2.0» - це третя книжка Доржа Бату для українського читача.

Як відомо, Дорж Бату (Андрій Васильєв) - український письменник бурято-монгольського походження. Громадянин США. Автор дилогії «Франческа. Повелителька траєкторій» і «Франческа. Володарка офіцерського жетона» та роману «Моцарт 2.0». Народився і виріс в Бурятії, закінчив Бурятський державний університет. За освітою історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.

Працював телевізійним журналістом на загальнонаціональних каналах «1+1» та «Інтер». Переїхавши до США, працював кореспондентом «Голосу Америки» та «ТСН». Член Медіакорпусу ООН. У 2013 році покинув журналістику і став працювати у авіакосмічній галузі. Нині Дорж Бату - математик, спеціаліст з траєкторій космічних апаратів.

Фото: starylev.com.ua

Відео: Голос Америки