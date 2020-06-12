Українці Португалії висловили підтримку активісту Стерненку

У Спілці українців у Португалії (СУП) висловили підтримку активісту Сергію Стерненку, якому сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід.

Про це заявив голова спілки Павло Садоха у відеозверненні, розміщеному в Facebook.

«Вручення підозри Сергію Стерненку насправді є врученням підозри кожному активному українцю, хто хоче зупинити московську агресію проти України, хто хоче зупинити реванш московських сил в Україні», - сказав Садоха.

Він додав: «Ми підтримуємо Сергія Стерненка у його боротьбі, ми будемо його захищати і будемо закликати до нульової толерантності до всіх, хто хоче вернути Україну в Московію».

Як зауважив Павло Садоха кореспонденту Укрінформу, «ця заява (про підтримку - ред.) стосується не тільки Сергія, але й всіх українських патріотів, проти яких зараз відкрито сумнівні справи».

Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектору».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

У 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

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Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.