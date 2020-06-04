В Лівані частково відновлять консульське обслуговування українців з 22 червня – посольство

Консульський відділ Посольства України в Лівані частково відновить прийом громадян з 22 червня.

Про це йдеться на сайті дипустанови.

«З 22 червня 2020 року частково відновлюється прийом громадян для вчинення консульських дій у консульському відділі Посольства України в Ліванській Республіці, виключно за попереднім записом: https://online.mfa.gov.ua/», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, якщо серед переліку консульських послуг відсутнє питання, з якого особа планує звернутися до установи, вона має написати на електронну адресу: emb_lb@mfa.gov.ua. Зауважується, що консультації з консульських питань в телефонному режимі не надаються.

У дипустанові також поінформували про правила відвідування Консульського відділу в цей період.

Зокрема, з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19, при відвідуванні Консульського відділу прийом громадян відбувається виключно за попередньою реєстрацією онлайн (у тому числі, щодо отримання виготовлених закордонних паспортів).

Входити до приміщення можна виключно по одній особі – не раніше, ніж за 10 хв до заброньованого часу та не пізніше, ніж через 10 хв після його початку; використовувати захисну маску для обличчя, яка надійно прикриває органи дихання, а також рукавички.

Відвідувачів просять заздалегідь готувати та впорядкувати необхідні для прийому документи, включно з достатньою кількістю копій, та мати при собі ручку для підпису необхідних документів (на час пандемії всі ручки з приміщення прибрані).

У разі відсутності необхідного пакету документів відвідувач має залишити приміщення відділу, повторно підготувати документи належним чином та здійснити новий запис на прийом.

Зазначається, що перебувати у приміщенні Консульського відділу заборонено:

- разом з супроводжуючими особами (за винятком надання послуг дітям від 12 років або особам, які не можуть пересуватися самостійно);

- для отримання консультації (надаються винятково дистанційно);

- з дітьми до 12 років;

- з будь-якою їжею чи напоями.

У випадку захворювання на коронавірусну інфекцію громадян України, просимо невідкладно інформувати Посольство України в Ліванській Республіці за телефоном +961 592 16 68 або електронною поштою emb_lb@mfa.gov.ua.

Детальніше про те, як записатися на прийом онлайн, можна дізнатися тут.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 червня у світі загалом підтверджено більше ніж 6,5 млн випадків коронавірусу, включаючи 388 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,1 мільйона людей, свідчать дані Worldometer.

У Лівані станом на 4 червня підтверджено 1 256 випадків інфікування COVID-19, летальних випадків 27, одужало 724 особи. Число ж активних наразі випадків хвороби - 505.