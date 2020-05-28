Вареники в Лас-Вегасі: мешканці міста розваг під час карантину «підсіли» на українську страву

Українські вареники за часів карантину через COVID-19 стали одним з найбільш популярних страв серед клієнтів ресторану європейської кухні «Forte», який працює в Лас-Вегасі вже 10 років.

Про них та те, як власниці ресторану Ніні Манчев вдалося перелаштувати бізнес в умовах карантину, йдеться у сюжеті «Голосу Америки».

Як розповідається, Ніна Манчев - уродженка Лас-Вагаса (штат Невада) і болгарка за походженням. Коли в середині березня влада зачинила усі заклади громадчького харчування через карантин, жінка почала шукати варіанти, як перелаштувати свій бізнес, адже його основна частина – спілкування.

«Перехід від звичайної роботи до роботи на доставку був непростим, особливо через зміни правил, за якими можна працювати: години роботи, як здійснювати доставку тощо. Я шукала способи підтримувати зв’язок зі своїми клієнтами», - розповідає Ніна Манчев.

Вона розповіла, що карантин підштовхнув її розпочати проведення уроків з приготування їжі, про які вона давно думала. Це також був спосіб показати, що ресторан працює і готує їжу на винос.

У подруги Ніни була платформа, де вона продавала квіти на різні ексклюзивні події. «Там я організувала захід з продажу квитків: люди купують набори продуктів, рецепти, а у неділю ми разом готуємо. У перший раз я продала 8 квитків, а в останній вже майже 150. Людям це подобається. Думаю, зараз я бачу навіть більше людей, ніж раніше. Вони приїздять щосуботи, аби забрати свої продуктові набори», - розповіла жінка.

Майже всі страви, які навчає готувати Ніна Манчев, відносяться до східноєвропейської кухні та представлені в меню ресторану.

«Східноєвропейська кухня дуже домашня. Чимало страв, особливо ті, що ми готуємо, дають відчуття щастя та затишку», - розповіла власниця «Forte».

Вона зазначила, що вареники – одна з найпопулярніших страв серед її клієнтів. «Ми провели опитування – фаршировані перці чи вареники? І майже 100% хотіли вареники. Один з моїх друзів, він теж кухар, написав, що під час карантину люди не хочуть перцю, вони хочуть картоплю», - сказала Ніна Манчев.

Інша страва, яка вразила клієнтів ресторану «Forte», - грузинське хачапурі. Загалом, за словами Ніни Манчев, найкраще йдуть хачапурі, вареники та пельмені.

Відтепер, з відкриттям ресторану клієнти, що брали участь в навчанні, матимуть нове розуміння східноєвропейської кухні. «Чимало клієнтів, коли приходили в мій ресторан і читали меню, не розуміли, що це за страви. Я думаю, що це (відеоуроки з приготування їжі – ред.) дуже гарний спосіб для них дізнатися про страви та спосіб їх приготування. Думаю, що тепер, коли вони повернуться в ресторан, то знатимуть більше про це», - впевнена Ніна Манчев.

Як зазначається, з послабленням карантину ресторан відчиняється в обмеженому режимі й працюватиме лише з найпопулярнішими стравами. А його власниця планує продовжити свої майстер-класи для тих, кто хоче навчитися готувати власноруч.

Фото: Укрінформ, скріншот з відео «Голосу Америки»

Відео: «Голос Америки»