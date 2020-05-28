Український інститут Америки запрошує на превью музичного сезону 2020/2021

Український інститут Америки пропонує 30 травня долучитися до онлайн-перегляду фрагменту музичного сезону 2020/2021 (Music at The Institute (MATI) 2020/2021 season) за участі українського піаніста Павла Гінтова.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Будь ласка, приєднуйтесь до нас для попереднього перегляду музичного сезону 2020/2021 року Music at The Institute (MATI) 2020/2021 season, в якому виступає піаніст Павло Гінтов, виконуючи твори Сергія Борткевича - незаслужено обійденого увагою українського композитора», - йдеться в анонсі.

Захід розпочнеться о 19:00 і транслюватиметься у прямому ефірі на сторінці Українського інституту Америки в Facebook.

Як зазначається, за життя Сергія Борткевича пригнічували і переслідували як радянський, так і нацистський режими. Блискучий піаніст і композитор, він був біженцем і пережив дві світові війни. «Стиль музики Борткевича походить від великих композиторів-романтиків ХІХ століття: він переййняв багате і блискуче фортепіанне письмо Ліста, ліризм і гуманність Шопена, образи персонажів Шумана та образну гармонію Вагнера», - зазначається в повідомленні.

Про Павла Гінтова західна преса пише як про «поета клавіш» та «музичного оповідача». Він гастролює Європою, Азією, Африкою, Південною Америкою та США і виступає на провідних музичних сценах світу. Володар низки нагород міжнародних фортепіанних конкурсів. Має ступінь доктора музичних наук Мангеттенської школи музики (Manhattan School of Music).

Диск із записом фортепіанних творів Борткевича у виконанні Павла Гінтова американський часопис Fanfare Magazine назвав «головним релізом», а французьке радіо Radio France Musique – «справжнім відкриттям».

Фото: Pavol Roskovensky

Відео: Ukrainian Institute of America