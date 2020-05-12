Посольство в Ізраїлі частково відновлює консульський прийом українських громадян

Посольство України в Ізраїлі з 12 травня частково відновлює консульський прийом громадян України з дотриманням необхідних превентивних заходів, впроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це йдеться на сторінці дипустанови в Facebook.

«Посольство України в Державі Ізраїль частково відновлює консульський прийом, зокрема: з 12 травня 2020 буде здійснюватися консульське обслуговування виключно громадян, які заздалегідь записалися та мають чергу на оформлення паспорта громадянина України. Водночас повідомляємо, що у зв’язку із рішенням Уряду України щодо скасування регулярних авіарейсів, строк видачі паспорта до 3-х місяців може бути перевищений», - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 18 травня 2020 року, виключно за попереднім записом https://online.mfa.gov.ua/, посольство прийматиме звернення з таких питань:

- оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Водночас повідомляємо, що у зв’язку із рішенням Уряду України щодо скасування регулярних авіарейсів, строк видачі паспорта до 3-х місяців може бути перевищений;

- видача виготовленого біометричного паспорта,

- оформлення посвідчення на повернення в Україну,

- перевірка належності до громадянства,

- реєстрація громадянства України за народженням,

- оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном,

- нотаріальні дії: доручення, заяви;

- реєстрація актів цивільного стану, в саме: реєстрація шлюбу, реєстрація народження.

У диппредставництві зауважили, що з метою дотримання рекомендацій ВООЗ, МОЗ України та Уряду Держави Ізраїль щодо необхідних превентивних заходів, впроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, консульський прийом здійснюватиметься за ряду умов.

Зокрема, допуск відвідувачів до посольства здійснюватиметься не раніше ніж за 5 хвилин до початку часу візиту. Перебування в приміщенні супроводжуючих осіб не дозволяється (виняток: один з батьків може супроводжувати дитину віком від 12 років з метою оформлення паспортних документів). Під час перебування у приміщенні посольства необхідно дотримуватися відстані один від одного не менше 1,5 метри. Громадянам, які прибули заздалегідь, потрібно чекати за межами посольства.

У диппредставництві звернули увагу на те, що дотримання умов карантину передбачено як правилами прийому в посольстві, так і місцевим законодавством.