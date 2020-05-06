Посол України обговорив зі словенським науковцем реконструкцію пам’ятників українським воїнам

Посол України у Республіці Словенія Михайло Бродович обговорив із словенським науковцем-істориком С.Радовановічем реконструкцію пам’ятників українським воїнам 20-го Станіславського полку та 22 Чернівецькому військовому формуванню.

Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.

«Сьогодні відбулася зустріч посла Михайла Бродовича зі словенським науковцем-істориком С.Радовановічем, який у співпраці з Посольством займається реконструкцією пам’ятників українським воїнам 20-го Станіславського полку та 22 Чернівецькому військовому формуванню, які розташовані на території муніципалітету Нової Горіци», - йдеться у повідомленні.

Сторони скоординували подальші дії та наголосили на важливості реалізації згаданих проєктів, оскільки монументи можуть бути включені до ініціативи «Дорога миру» («Pot miru»), що заснована з метою об’єднання пам’ятних знаків представникам всіх національностей, які загинули на території Словенії в роки Першої світової війни.



Фото: Посольство України у Словенії