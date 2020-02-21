Загиблих на Майдані згадали у Варшаві

У Варшаві біля меморіальної дошки Героям Небесної Сотні на фасаді Посольства України відбувся пам’ятний захід з нагоди шостих роковин трагічних подій на Майдані.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Учасники акції поклали до меморіальної дошки квіти й запалили лампадки.

“Хочу подякувати всім за те, що ви сюди прийшли, що ми стоїмо біля символічної дошки пам’яті, що ми можемо подивитися їм в обличчя і сказати, що ми їх не забудемо. Ми робимо все, щоб ідеали, за які вони боролися і полягли, стали реальністю”,- заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Акція пам'яті Небесної Сотні у Варшаві / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Він додав, що посольство України приєдналося до тихої акції “Ангел пам’яті”.

Голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима своєю чергою заявив, що у контексті цієї річниці важливим є слово “солідарність”. Адже і ті, хто шість років тому були на Майдані, і ті, хто тоді підтримували їх у Варшаві, відчували, що вони були не самі.

“Наша пам'ять, наша солідарність і наша активність – це найкраще, що ми можемо подарувати цим людям, а також тим, хто сьогодні на фронті щодня захищають Україну і Європу”, - підкреслив Тима.

Учасники акції у своїх виступах згадували знайомих, які загинули на Майдані, зокрема, Богдана Сольчаника, котрий навчався у Польській академії наук.

Увечері в Українській греко-католицькій церкві у Варшаві відбулася панахида за загиблими на Майдані.