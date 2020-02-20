За рік у Польщі народилися майже 3 тисячі громадян України

При посольстві України у Варшаві, генеральних консульствах у Любліні та Кракові, а також консульській установі у Гданську торік оформлено майже 3 тис. довідок про реєстрацію новонароджених громадянами України.

Це майже на 35% більше, ніж у 2018 році, повідомила власному кореспондентові Укрінформу керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса.

“У 2019 році на території Польщі в дипломатичній та консульських установах України оформлено 2992 довідки про реєстрацію особи громадянином України за народженням. Спостерігається ріст народжуваності українців в Польщі у порівнянні з попереднім роком: у 2018 році було зареєстровано 1961 таку довідку”, - розповіла дипломат.

Водночас на 15% зросла смертність українців у Польщі. За словами Світлани Криси, торік було оформлено 619 довідок на репатріацію померлих громадян України додому, тоді як у 2018-му - 529.

Як повідомлялося, за різними оцінками, в Польщі зараз перебувають до 1,5 мільйона трудових мігрантів з України. Майже 215 тис. з них мають дозвіл на постійне чи тимчасове (до трьох років) проживання і роботу в цій країні.