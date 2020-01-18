У бразильській Куритібі відбувся День вареників

Традиційний День вареників пройшов днями на теологічному факультеті українського Ордена Святого Василія Великого (FASBAM), що знаходиться в Куритібі - штат Парана.

Про це повідомила дружина Надзвичайного і Повноважного Посла України в Бразилії Ростислава Троненка Фабіана на своїй сторінці у Facebook.



«Сердечно дякую дорогому другу Марку Пенсаку за запрошення взяти участь у традиційному Дні вареників на теологічному Факультеті українського Ордена Святого Василія Великого (FASBAM), що знаходиться в Куритібі - штат Паранá! Була у захваті від відвідання українського навчального закладу, якому вже більше 50 років і який збирає на інтенсивні курси післядипломної освіти бразильську молодь з усіх куточків країни!», - написала Фабіана Троненко.

Вона зазначила, що факультет гідно представляє українську віру, історію та культуру під час усіх своїх заходів.

«Про смак вареників годі й казати, просто неперевершені! Вітаю усіх причетних, особливо Шеф-кухаря, професора Іринея Летенського», - написала дружина Посла.

Вона також звернула увагу на образ Святого Василія, який «було створено нашою дорогою сестрою Веронікою (Ногас), яка навчалася іконопису в Україні та залишила пособі світлу пам’ять та фантастичні твори сакрального мистецтва».

Фото: Укрінформ, fasbam.edu.br